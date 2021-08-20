Номинационный комитет избрал главу "Укрспирта"

Комитет по назначениям руководителей особо значимых для экономики предприятий 19 августа избрал директора государственного предприятия "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что по предложению рекрутинговой компании, которая совершала отбор кандидатов на должность директора госпредприятия, члены номинационного комитета заслушали пятерых претендентов, которые озвучили свое видение развития компании и продолжения реформирования спиртовой отрасли.

"Сегодня мы избрали руководителя ГП "Укрспирт", ключевым заданием для которого будет завершение программы демонополизации рынка производства спирта, которая сейчас достаточно успешно реализовывается, и подготовка к приватизации", – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

Однако, в Минэкономики не сообщили имени победителя конкурса. Известно лишь, что среди пяти финалистов был ныне исполняющий обязанности главы "Укрспирта" Сергей Блескун.