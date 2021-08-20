В Минцифры пояснили, как получить COVID-сертификат в приложении "Дія"

После признания Европейским союзом украинских COVID-сертификатов, украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, в ближайшее время смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, бета-тестирование программы находится на финальном этапе. Соответствующие обновления загрузили в PlayMarket и AppStore – ожидаются их подтверждения.

По словам Федорова, проверить действительность COVID-сертификата можно будет по QR-коду.

Согласно решению, опубликованном на официальном сайте ЕС , все страны симметрично признают COVID-сертификаты, которые подключены к промышленной среде Евросоюза.

"Как сгенерировать сертификат в приложении "Дія"? В обновленной версии "Дії" надо нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат", дальше – "Получить сертификат". Дія.Подписью подписать запрос на передачу данных из ЭСОЗ в "Дію" – и все. Наш следующий шаг – запуск COVID-сертификатов на портале "Дія", – отметил Федоров.

Он добавил, что сроки актуальности сертификатов прописаны в соответствии с международными требованиями. В большинстве стран он будет действовать 180 дней со дня генерации.

Кроме того, Украина также признает сертификаты стран-членов Евросоюза и других стран, которые присоединились к инициативе Digital COVID Certificate.

"Благодаря поддержке ЕС мы смогли развить инфраструктуру для быстрого получения сертификатов и внедрить мгновенный обмен данными между другими странами всего за несколько месяцев. Спасибо нашим Европейским коллегам за политическое решение", – подытожил министр цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.