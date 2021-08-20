Государственная зерновая корпорация завершила полугодие с убытками на 87 миллионов

В первом полугодии 2021 года АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получило чистые убытки на сумму 87,5 млн грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".

По словам и.о. главы корпорации Андрея Власенко в пояснительной записке к отчету, основной причиной убытков послужил низкий уровень трейдинга. Оптовая продажа зерна госкорпорацией на внешнем и внутреннем рынках составила 443 тыс. тонн, что составляет всего 52% от выполнения финансового плана.

В компании подчеркивают, что в этом году предоставили предложения на поставку зерновых стратегическому партнеру китайской компании ССЕС, которая отклонила большинство предложений.

Общая сумма задолженности корпорации перед разными партнерами составляет 28 млрд грн.

Средняя заработная плата работника компании составляла 9,6 тыс. грн в месяц. Член правления получал 272 тыс. грн. И.о. главы ГПЗК Власенко в среднем получал 423,6 тыс. грн в месяц, что в 44 раза больше зарплаты обычного работника.

Напомним, Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из страны. Правоохранители сообщили о подозрении ему, а также собственнику нескольких компаний по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили чиновников ГПЗКУ на растрате имущества компании. Общая сумма ущерба составила $57 млн.

По данным следствия, чиновники госкомпании в сговоре с другими лицами совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Также они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия.

Правоохранители 10 и 11 августа провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.