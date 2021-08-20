В Украине зафиксировали 1 600 новых случаев COVID-19

На утро 20 августа в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 112 детей и 46 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 597 человек, умерло 26 пациентов, выздоровело – 882. Кроме того, совершили 48 942 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 271 826 человек, выздоровело – 2 200 000, летальных случаев зафиксировали 53 394, провели 11 773 325 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 971 752 человека, за прошедшие сутки – 129 027. Полностью иммунизированы 2 980 278 украинцев.

Днем ранее, 19 августа, сообщили о 1 560 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 18 августа – о 1 447 новых случаях заболевания, 17 августа – о 790 новых случаях, 16 августа – о 417 случаях.