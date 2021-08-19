Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство
Новини БізнесЦензор Аграрний ринок
Министерство экономики Украины утвердило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства".
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Так, в обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем на 2000 единиц с/х техники - до 16 802 наименований.
"Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя, дополнив перечень сельхозтехники, которая подлежит компенсации, новыми заводами-производителями. Это хороший стимул для производителей - реализовать свою продукцию и увеличить доходы, а фермерам - обновить свой парк сельхозтехники, ведь государство возмещает 25% ее стоимости", - прокомментировал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко.
В частности, обновленный перечень включает тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн самоходный, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапса столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и другое.
За 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" планируется направить 1 млрд грн.
По результатам проведенной работы, 1833 сельхозтоваропроизводители приобрели в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года - 2846 единиц сельхозтехники и оборудования отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн и получили частичную компенсацию на сумму 189,4 млн грн.
Кроме того, по оперативной информации Минагрополитики, согласно поданным уполномоченными банками реестрам, планируется осуществить компенсационные выплаты аграриям еще почти на 358 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...