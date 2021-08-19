"Укравтодор" отказался подписывать договор с победителем тендера на 1 миллиард не из числа фаворитов

Служба автомобильных дорог (САД) в Винницкой области 17 августа во второй раз отменила свой тендер на ремонт дороги Р-31 Бердичев - Хмельник - Литин -/М-12/ км 23+141 - км 62+141, (отдельными участками), потому что сама же вовремя не заключила соглашение с победителем торгов "Всеукраинским дорожным консорциумом".

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Консорциум в июне выиграл торги с предложением 986,12 млн грн, что на 13% дешевле ожидаемой стоимости, установленной "Укравтодором". Однако через 45 минут после завершения аукциона САД впервые отменила этот тендер. Тогда причиной было указано, что заказчик внезапно узнал о наличии неточностей в его собственном техническом задании на тендер.

Консорциум обжаловал первое решение об отмене торгов в АМКУ и тендерная коллегия встала на его позицию, заставив САД отменить свое решение об отмене торгов.

После этого в июле заказчик признал Консорциум победителем аукциона и предъявил ему ряд претензий в части расчета договорной цены, которая по результатам аукциона уже была на 13% снижена по отношению к ожидаемой стоимости работ, определенной "Укравтодором".

В числе новых претензий САД указала, что Консорциум якобы завысил на 10% стоимость проектных работ и на 12% – экспертизы, внес в смету дополнительные расходы рабочих. Также чиновник предложили консорциуму "максимально использовать возможность регионального обеспечения материалами". Кроме этого САД высказала еще ряд замечаний к договорной цене, которые были учтены Консорциумом.

Консорциум 10 августа загрузил в "Прозорро" необходимые документы для подписания соглашения. Однако Винницкая САД не заключил тогда договор с победителем. Это был 20-й день после принятия решения о намерении заключить договор о закупке и когда заказчик обязан был заключить соглашение.

А через неделю 17 августа тендерный комитет САД принял второе решение об отмене торгов на основании того, что договор не был заключен в установленный законом срок на 20-й день, а на 27-й день заключать его уже поздно.

Этот тендер мог стать первым, в котором бы "Всеукраинский дорожный консорциум" мог получить подряд "Укравтодора".

В течение 2021 года "Всеукраинский дорожный консорциум" подал заявки на тендеры в системе "Укравтодора" совокупной стоимостью 9,47 млрд грн и не получил ни одного подряда. Заказчик зачастую отклонял компанию на этапе рассмотрения тендерных предложений. Если же компания попадала на аукцион или даже выигрывала его, то заказчик по разным причинам отменял эту победу.

Во "Всеукраинский дорожный консорциум" входит 11 компаний, ООО "Автомагистраль" является крупнейшим учредителем. Объединение создали, чтобы удовлетворять требования "Укравтодора" о наличии достаточного совокупного годового дохода для участия в укрупненных тендерах.

При этом Консорциум постоянно требовал от "Укравтодора" убирать дискриминационные требования, а на торгах предлагал скидки больше фаворитов Госагентства. То есть минимизировал маржу, заложенную "Укравтодором" в ожидаемую стоимость, и претендовал на получение доли рынка, распределенную между фаворитами "Укравтодора".