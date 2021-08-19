Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине, – Минздрав

Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет, и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости", - написал Ляшко.

Он подчеркнул, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни - это прививаться от COVID-19.

"Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни", - отметил Ляшко.