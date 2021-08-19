Власти Ивано-Франковска установили премии учителям за вакцинацию от коронавируса

Исполком горсовета Ивано-Франковска принял решение о выплате премий в размере 1 тыс. грн педагогам, прошедшим курс вакцинации от СOVID-19.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что на исполкоме проголосовали за премирования педагогов, получивших две дозы вакцины! Таких уже более 40%, но есть куда двигаться… Многие люди все еще сомневаются. Поэтому для дополнительной мотивации работников сферы образования, наш исполнительный комитет проголосовал за выделение премий педагогам, которые получат две дозы вакцины. Сума премии – 1000 грн", – отметил городской голова.

Мэр добавил, что сейчас власти города прорабатывают возможность дополнительно мотивировать не только для педагогов, но и всех, кто вакцинировался.

Он также призвал жителей города вакцинироваться с целью избежать введения карантинных ограничений, в том числе в отношении работы школ и детсадов.

Как сообщалось, ранее городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что власти города планируют бесплатно выдавать прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам месячные проездные для проезда в городском транспорте, а также обяжут всех городских чиновников еженедельно предоставлять ПЦР-тест на коронавирус в случае отказа от вакцинации.