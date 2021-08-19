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Київ (4316) розтрата (63)

Экс-заместителю "Киевского института земельных отношений" сообщили о подозрении в растрате 33 миллионов

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Экс-заместителю

Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю директора коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и директору общества по факту растраты и присвоения средств местного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Киева в Facebook.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн грн.

В дальнейшем директор общества поставил коммунальному предприятию это оборудование по завышенной стоимости, а должностные лица коммунального предприятия, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом.

Согласно заключению эксперта, стоимость поставленного товара и программного обеспечения завышена на сумму почти 33 млн гривен.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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