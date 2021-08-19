Зеленский не верит в выполнение договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2"

Президент Владимир Зеленский "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.

Об этом Зеленский заявил в интервью интервью The Washington Post и четырем другим СМИ, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", – сказал Зеленский.

"На вопрос, считает ли он пакт между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся", – отмечается в статье The Washington Post с цитатами из интервью Зеленского.

Зеленский также сообщил, что он еще раз обратится к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в вопрос "Северного потока-2" во время их встречи в Белом доме 31 августа.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.