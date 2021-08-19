Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Киберополицией
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Национальный банк Украины и Киберополиция заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Меморандум предусматривает, что Национальный банк и Киберополиция будут совмещать профессиональный и ресурсный потенциал для поиска, сбора и анализа фактов совершения киберпреступлений и проявлений кибермошенничества в банковском и финансовом секторах Украины.
Кроме того, стороны будут совместно координировать действия в соответствии с законодательством Украины в случае обнаружения киберугроз и киберпреступлений в финансовых учреждениях.
Также сотрудничество предполагает взаимодействие в направлении предупреждения и пресечения утечки в интернет информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требование относительно защиты которой установлено законом.
Киберполиция и Национальный банк также планируют проводить превентивную работу по повышению осведомленности граждан о безопасности в киберпространстве.
Будь ласка, зачекайте...