Нацбанк смягчит наказание для кредитных союзов из-за последствий карантина

Национальный банк Украины (НБУ) не будет применять меры воздействия к кредитным союзам за нарушение требований регулятора, если такое нарушение вызвано установлением карантина.

Проект соответствующего проекта постановления правления НБУ обнародован для обсуждения на сайте регулятора.

Как пояснили в Нацбанке, действующим Положением об обязательных финансовых нормативах и требованиях, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами кредитных союзов №1840 предусмотрено, что доля непроизводительных активов кредитного союза не должен превышать размера его основного капитала.

Однако с марта 2020 года значительное влияние на деятельность кредитных союзов Украины оказывает экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в стране, в результате возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В частности, в связи с введением ограничительных мер из-за карантина кредитным союзам было запрещено начислять неустойку, штрафы и пени за просрочку исполнения членами кредитного союза денежных обязательств по кредитным договорам. Кроме того, ограничения касались работы судебных органов власти, государственных исполнительных служб, транспортных перевозок.

"Все вышеперечисленные факторы повлияли на качество кредитного портфеля кредитных союзов, которые вынуждены были и продолжают нести высокие расходы по начислению резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд. Такие расходы, в свою очередь, негативно влияют на размер их основного капитала. В условиях системного снижения основного капитала кредитных союзов, рост объемов средств в кассе кредитных союзов и на текущих счетах в банках, кредитным союзам сложно выполнять требование Положения №1840 относительно доли непроизводительных активов", – отмечается в сообщении.

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В связи с этим Национальный банк предлагает не применять в отношении кредитных союзов меры воздействия за нарушение требования, которое ограничивает риски по операциям с финансовыми активами относительно доли непроизводительных активов этого кредитного союза в случае, если: