АМКУ признал монополистом "Днепропетровский стрелочный завод" Краснова

Антимонопольный комитет Украины признал, что акционерное общество "Днепропетровский стрелочный завод" занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке стрелочных переводов для железнодорожных путей общего пользования в период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года с долей 100%.

Об этом говорится в сообщении АМКУ по итогам исследования рынка стрелочных переводов для железнодорожных путей общего пользования.

В ходе исследования Комитет установил, что за исследуемый период производителями стрелочных переводов, которые имели необходимые сертификаты соответствия, были АО "Днепропетровский стрелочный завод" и ООО "Керченский стрелочный завод" (с марта 2014 года находится на временно оккупированной территории Крымского полуострова).

При этом ГП "Орган по сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозки на железнодорожном транспорте" в марте 2016 года аннулировал выданные "Керченскому стрелочному заводу" действующие аттестаты производства и соответствия. Поэтому с 2016 года "Днепропетровский стрелочный завод" остался единственным производителем этой продукции в Украине, который имеет необходимые сертификаты соответствия.

Также АМКУ установил, что в указанный период стрелочные переводы в Украину не импортировались.

В АМКУ также отметили, что признание предприятия монополистом не влечет за собой наказание, если предприятие не нарушало конкурентного законодательства. В то же время этот статус накладывает на него обязательства более ответственно относиться к собственной деятельности и не допускать злоупотреблений собственным монопольным положением.

Стрелочные переводы - это специальные путевые устройства, предназначенные для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Основным их конечным потребителем в Украине является "Укрзализныця" и ее филиалы.

ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная продукция – стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час. Предприятие контролирует известный днепровский бизнесмен Загид Краснов.