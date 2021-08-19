Столичный транспорт в ночь на 25 августа будет работать на два часа дольше

В связи с празднованием 30 годовщины независимости Украины в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на 2:00 будет продолжена работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В частности, продлят работу наземного общественного транспорта, организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар его поездов.

23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

Также 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан независимости" и переход между станциями "Майдан независимости" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки на станции "Майдан независимости").

24 августа с 08:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также в ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа.

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".