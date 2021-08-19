"Приватбанк" объявил конкурс по отбору аудитора

Государственный "Приватбанк" объявил конкурс по отбору внешнего аудитора для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2022-2024 годы с возможностью пролонгации предоставления услуг на следующие два года.

Об этом говорится в сообщении банка, передает Укринформ.

Отмечается, что участником конкурса может быть субъект аудиторской деятельности, который отвечает требованиям закона Украины об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, закона Украины о банках и банковской деятельности и другим действующим требованиям, установленным законодательством. Претендент должен быть включен в раздел Реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, который предоставляет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес.

Также субъект аудиторской деятельности должен соответствовать критериям, указанным в постановлении Кабинета министров Украины от 2 октября 2019 №859 "О критериях отбора внешнего аудитора государственных банков".

Срок проведения конкурса – до 29 ноября 2021 года, конкурсные предложения принимаются до 1 октября 2021 года.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк", по результатам работы в 2020 году получил 24,3 млрд грн прибыли, что на 8,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн).

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.