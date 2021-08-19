Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов
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Украина купила у Великобритании научный ледокол "Джеймс Кларк Росс".
Акт о покупке судна в четверг, 19 августа, подписали Национальный арктический научный центр (НАНЦ) Украины и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба), сообщает пресс-служба НАНЦ.
Согласно сообщению, после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.
"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", – рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Он отметил, что именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию на британскую станцию "Фарадей", которая в 1996 году была передана Украине и сейчас носит название "Академик Вернадский".
Дикий добавил, что в течение последних 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.
Ледокол "Джеймс Кларк Росс" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.
Как сообщалось, Кабинет министров 7 июля выделил 244,51 млн грн на обеспечение деятельности антарктической станции "Академик Вернадский" для приобретения научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций.
Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров уже выделял 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Однако оно так и не было приобретено.
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Капітан Бєлоусов (криголам) - дизель-електричне судно балтійського типу, потужністю в 10500 кінських сил, побудоване в 60-і роки на Гельсінкської верфі «Wärtsilä» (Вяртсиля). Власник: "Маріупольський морський торговельний порт" (Україна)
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/29/7281576/
Текст со ссьілками:
Украинский ледокол "Капитан Белоусов" в 2017-м вьіходил на лед. А в 2020 бьіл прошел кап. ремонт. Он на ходу, но его просто тупо не использут. И директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий написал, так.сказать, - неправду, что якобьі "Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований"
А тут в 2 раза больший ледокол с научным оборудованием за 9 млн $.
Британцы считай нам его отдали за символическую цену, чтобы мы наравне с развитыми станами могли наукой заниматься.
Нельзя же быть такими скупыми и ограниченными.
пока это похоже как аборигены строят самолет из соломы, потому что из него должны выпасть продукты
Как минимум в ближайшие 30 лет нас ждут хорошие новости о ледоколе и повод для гордости за свою страну.
Я лично отдыхаю и поднимаю настроение когда читаю о нашей антарктической станции.
К примеру на доу были интересные рассказы от лица сисадминов:
https://dou.ua/lenta/interviews/sysadmin-on-antarctic-station/
https://dou.ua/lenta/interviews/sysadmin-in-25-antarctic-expedition/
Хорошая цена между прочим! Это реально не дорого для такого ледокола!!!
Оскільки він (криголам) купується разом з двома моторними човнами (25 тис. доларів), з повним баком пального (ще більше 272 тис. доларів), та ще 6 тисяч доларів - наша половина оплати юридичних послуг (стільки ж заплатили британці), то разом ціна покупки біля 5,3 млн доларів https://www.bbc.com/ukrainian/news-58266290
Куди зникли 4млн. баксів?
Британцы еще и заработали
/доромовый сыр в мишеловке/
Вон американцы строили серию сухогрузов Либерти как одноразовые суда, только на один рейс, но эти либертосы работали в советских пароходствах до конца 70-х!
А тут ледокол, это же не одноразовый сухогруз.