Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов

Украина купила у Великобритании научный ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Акт о покупке судна в четверг, 19 августа, подписали Национальный арктический научный центр (НАНЦ) Украины и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба), сообщает пресс-служба НАНЦ.

Согласно сообщению, после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", – рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию на британскую станцию ​​"Фарадей", которая в 1996 году была передана Украине и сейчас носит название "Академик Вернадский".

Дикий добавил, что в течение последних 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.

Как сообщалось, Кабинет министров 7 июля выделил 244,51 млн грн на обеспечение деятельности антарктической станции "Академик Вернадский" для приобретения научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров уже выделял 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Однако оно так и не было приобретено.