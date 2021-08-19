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Антарктида (12) купівля (1260)

Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов

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Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов

Украина купила у Великобритании научный ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Акт о покупке судна в четверг, 19 августа, подписали Национальный арктический научный центр (НАНЦ) Украины и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба), сообщает пресс-служба НАНЦ.

Согласно сообщению, после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", – рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию на британскую станцию ​​"Фарадей", которая в 1996 году была передана Украине и сейчас носит название "Академик Вернадский".

Дикий добавил, что в течение последних 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.

Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов 01

Как сообщалось, Кабинет министров 7 июля выделил 244,51 млн грн на обеспечение деятельности антарктической станции "Академик Вернадский" для приобретения научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров уже выделял 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Однако оно так и не было приобретено.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+29
Отвлекитесь от колбасы. Свой ледокол, это очень и очень.
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19.08.2021 17:26
+21
Мы у турков покупаем 2 военных корабля за 250 млн $.
А тут в 2 раза больший ледокол с научным оборудованием за 9 млн $.
Британцы считай нам его отдали за символическую цену, чтобы мы наравне с развитыми станами могли наукой заниматься.
Нельзя же быть такими скупыми и ограниченными.
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19.08.2021 19:40
+19
По-сути они его подарили. 10 млн долларов это немного за такой корабль.
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19.08.2021 17:47
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вот теперь заживём!!! Его-то для полного счастья как раз и не хватало - АТО, пенсии, корона, бездорожья...
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19.08.2021 17:20 Відповісти
Отвлекитесь от колбасы. Свой ледокол, это очень и очень.
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19.08.2021 17:26 Відповісти
Ну то вже зовсім на чорний день, якщо і в Ростові літаком не приймуть
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19.08.2021 17:30 Відповісти
назовите исследования с помощью ледокола, которые дадут хоть какой-то эффект на нашу жизнь. пока не построена элементарная база экономики, вне какой-то системы, это чистый карго-культ
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19.08.2021 22:53 Відповісти
АНТАРКТИДА - целый континент Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 4537
мало ?
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20.08.2021 00:25 Відповісти
а что не так с экономикой?
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20.08.2021 08:51 Відповісти
зЕчмо выбрали? Куштуйте!
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20.08.2021 10:21 Відповісти
как бы желает лучшего
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20.08.2021 10:59 Відповісти
"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследованийИсточник: https://biz.censor.net/n3283656

Капітан Бєлоусов (криголам) - дизель-електричне судно балтійського типу, потужністю в 10500 кінських сил, побудоване в 60-і роки на Гельсінкської верфі «Wärtsilä» (Вяртсиля). Власник: "Маріупольський морський торговельний порт" (Україна)

Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 7805
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20.08.2021 02:40 Відповісти
Криголам без криги. Навіщо Україні арктичне судно "Капітан Бєлоусов"
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/29/7281576/
Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 3862
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20.08.2021 02:44 Відповісти
В холодные зимы лед в Марике по полметра. Ледокол очень даже нужен.
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20.08.2021 07:46 Відповісти
откуда рашкованскую боту об этом знать
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20.08.2021 08:51 Відповісти
Тот ледокол 1956 года, только и годится лед ломать на Азовском море. Его нельзя назвать океаническим, он просто не доплывет уже до океана))
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20.08.2021 12:03 Відповісти
Sergey Sheshenya вам сначала нужно читать по теме, а уж потом писать.
Текст со ссьілками:
Украинский ледокол "Капитан Белоусов" в 2017-м вьіходил на лед. А в 2020 бьіл прошел кап. ремонт. Он на ходу, но его просто тупо не использут. И директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий написал, так.сказать, - неправду, что якобьі "Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований" Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 7709
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21.08.2021 23:53 Відповісти
Ну выведи его из Керченского пролива мимо дырки в крымском мосту, если русские пропустят И доплывет ли он до Антарктики -боольшой вопрос, считай, что его нет. Как можно брать во внимание старый ледокол 1956 года, который еле у берега ходит. И тем более называть его антарктическим?))
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22.08.2021 18:31 Відповісти
Нет АТО, есть ООС! Просыпайся!
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19.08.2021 17:36 Відповісти
Дело благое, но чрезвычайно затратное в содержании!! Докование, размагничивание, матбаза потянут, с бюджета, ого-как!
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19.08.2021 17:33 Відповісти
Мубуть британці тупі, якщо продали Україні. Тепер будуть жалкувати..
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19.08.2021 17:39 Відповісти
По-сути они его подарили. 10 млн долларов это немного за такой корабль.
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19.08.2021 17:47 Відповісти
ну для дебилов это же 250 млн.!!! Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 8774
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19.08.2021 18:15 Відповісти
Судну 30 лет. Британцы отдали чтобы не списывать. Интересно, во сколько сот лямов зелени обойдется его капремонт? Вангую, что он сгниет в Одессе, но Антарктиды больше так и не увидит
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20.08.2021 11:38 Відповісти
Он еще нас переживет, у нас на Азове ходит ледокол 1956 года.
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20.08.2021 12:05 Відповісти
сразу видно что ЗЕбил Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов - Цензор.НЕТ 9395
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20.08.2021 16:12 Відповісти
5 млн долларов, откда взялась цифра 250 млн грн непонятно -это вброс.
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20.08.2021 12:04 Відповісти
Два роки тому Дикий говорив про один мільйон баксів. Потім - два. Потім - п'ять. Тепер - 9! Але, насправді - наш криголам в Антарктиці - це круто! Без іронії.
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22.08.2021 19:18 Відповісти
Если Украину не берут в НАТО - а не попросится ли нам в Британское содружество?
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19.08.2021 17:48 Відповісти
99.9% за)
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19.08.2021 18:21 Відповісти
Як не дивно для багатьох це буде звучати але шанси на те що Україна може стати членом Британської Співдружності є. Українська еміграція офіційно визнана найуспішнішою в Співдружності і єдиний памятник який на території Співдружності поставлено іноземному королю це памятник князю Володимиру в Лондоні який дозволили встановити українській громаді за її вклад в розвиток Британської співдружності.
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20.08.2021 02:20 Відповісти
Британцы проведут референдум и откажутся)
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20.08.2021 08:52 Відповісти
А воспоминания о былой Империи, над которой никогда не заходит солнце?
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20.08.2021 09:37 Відповісти
Канада и Австралия очень будут за. Украинцы там сделали много хорошего. Чикаго в штатах тоже наш город. Был. Видел. Горжусь.
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20.08.2021 10:24 Відповісти
Британія після Другої світової мала дефіцит чоловічого населення і тому прийняла понад 100 тисяч українських чоловіків з яких переважна більшість були з націоналістичних військових формувань. Всі вони одружились на британках, ассимілювалися і дали численне потомство яке виявилось більш успішним в навчанні, законослухняним і креативним. Тому там є досить сильне українське лоббі. Українські емігранти в Британії найспішніші з усіх емігрантських груп які за всю історію в цю країну проникали. Тому за декілька років підготовки до такого референдуму суспільна думка може радикально схилитися до переважно позитивного сприйняття українців. Сьогодні в кожному великому місті Британії є українська громада і її члени вельмишановні громадяни які вигідно відрізняються від інших емігрантів.
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Это просто финиш.Льда практически в мире не осталось ,а зедебилы вместо 10 военных кораблей или 5 патронных заводов приобрели старый ледокол!
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19.08.2021 18:14 Відповісти
Мы у турков покупаем 2 военных корабля за 250 млн $.
А тут в 2 раза больший ледокол с научным оборудованием за 9 млн $.
Британцы считай нам его отдали за символическую цену, чтобы мы наравне с развитыми станами могли наукой заниматься.
Нельзя же быть такими скупыми и ограниченными.
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19.08.2021 19:40 Відповісти
какая нахрен наука, сначала должен быть четкий план зачем это нужно и как именно это преобразуется в рост ввп. назови хоть одну цепочку - ледокол-исследования-деньги
пока это похоже как аборигены строят самолет из соломы, потому что из него должны выпасть продукты
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19.08.2021 22:57 Відповісти
Пиши сразу - пока тебе лично не будут колбасы по 2.20. У нас есть арктическая станция. Туда отправлять ученых и оборудование стоит как минимум денег на чужих кораблях. Про сроки, удобство и тд я вообще молчу. Или будут предложение и станцию закрыть? Да, 250 млн гривен - это где то по 6 гривен с человека. Разово.
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19.08.2021 23:06 Відповісти
я себе любую колбасу покупаю на заработанное, а пока эта арктическая станция и ледокол это пассив который тянет деньги, а как появится прибыль никто не объяснил. такие затраты оправданы в рамках продуманной системы, а иначе такие пассивы добивают бюджет
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19.08.2021 23:12 Відповісти
Если разделить эту сумму на всех украинцев, это даже не колбаса, а 1 сосиска из отходов в год. Это капля в море учитывая сколько денег у нас воруется и тратится в пустую.
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20.08.2021 00:23 Відповісти
А ребёнок это пассив или актив? Я вот вопреки скромности своих доходов оплачивал ему частный садик и так же школу. Реально отдаю половину сем бюджета на его образование. Ну не покупаю фирменные шмотки. Не жру лосось и не хожу по кабакам. Даже не задумываюсь правильно это или нет. Но инстинктивно понимаю что да, правильно. Хоть бабок он мне не даёт и нет такого умысла. Всё просто так. А иначе как?)
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20.08.2021 02:00 Відповісти
Залежить від здібностей дитини і того наскільки розумна його мати (рівень інтелекту дитина спадкує від матері - Х хромосома). Якщо мати дурепа то "дурня вчити тільки псувати"...
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20.08.2021 02:24 Відповісти
Ну тут поспорю на примере своей одноклассницы))) Ну зубрила она в школе, но тот же вопрос заданный по другому ставил ее в полный тупик и она смотрела на тебя как баран на новые ворота))) Сейчас бухает по черному) Несколько мужей поменяла) Старший ребенок умственными способностями не отличается, но младшая с первого класса(сейчас в седьмом) отличница и насколько я знаю(мой младший учился в этом классе) схватывает все на лету) Как то так)))
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20.08.2021 08:54 Відповісти
По перше, немає правил без винятків. По друге, "кмітливість" (сообразительность) дуже сильно відрізняється від "розуму". Як писав Кант "многознание еще никому не прибавляло ума" тому що розум це можливість творити, комбінувати і вільно оперувати абстрактними категоріями а не просте запамятовування масива інформації.
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20.08.2021 13:07 Відповісти
Не буду спорить) Просто знаю кучу примеров когда у одной матери(в том числе и у успешных) есть дети с разными умственными способностями) Ну контраст, между детьми, просто в глаза сильно бросается)))
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20.08.2021 13:32 Відповісти
Да не у какой страны такого плана нет и быть не может. Но в целом вклад в науку окупается в долгосрочной перспективе. Покупка бывшего флагманского научного ледокола Великобритании, за такие деньги, выглядит адекватным вложением в науку.
Как минимум в ближайшие 30 лет нас ждут хорошие новости о ледоколе и повод для гордости за свою страну.
Я лично отдыхаю и поднимаю настроение когда читаю о нашей антарктической станции.
К примеру на доу были интересные рассказы от лица сисадминов:
https://dou.ua/lenta/interviews/sysadmin-on-antarctic-station/

https://dou.ua/lenta/interviews/sysadmin-in-25-antarctic-expedition/
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20.08.2021 00:17 Відповісти
один украинский флаг в Антарктиде делает для имиджа страны больше, чем все зеленое правительство
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20.08.2021 08:53 Відповісти
Во во какая нахер наука томос есть, помолился несколько раз лбом об пол постучал и все наладилось.
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20.08.2021 10:11 Відповісти
сначала нужно научиться делать что попроще, а потом лезть в высокие материи. от баржи с арбузами больше толку чем с того ледокола.
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20.08.2021 10:17 Відповісти
Колесо и огонь изобрели тысячелетия назад, если вам до сих пор об этом не известно.
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20.08.2021 10:20 Відповісти
ну так сначала наладили бы производство колес (шин), хотя бы для сельхоз и военной техники, чем деньги на ветер пускать
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20.08.2021 10:25 Відповісти
Люди в космос летают, а у вас потолок научно технического развития баржа с арбузами и производство колес. Вы бы наверно и колесо так и не смогли бы найти руководствуясь принципом зачем в руки брать палку если за бананом и допрыгнуть можно. Но люди другие не такие как вы, и создали столько благ, и даже вашу вожделенную баржу с арбузами с помощью науки. А вам если здесь плохо едьте к родственникам где не нужны ни огонь ни колесо и тд. Там вам будет спокойней никто не будет раздражать наукой.
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20.08.2021 10:36 Відповісти
у нас именно такая база развития. и пока не будет производства колес условно, нефиг лезть в космос
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20.08.2021 10:47 Відповісти
сидеть на той базе и мерять уровень снега - это не та наука которая нам нужна. а придумать формулу резины для колеса - пригодилось бы
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20.08.2021 10:49 Відповісти
У вас очень широкие познания о науке! Лучше едьте все таки туда где она вас раздражать не будет или молитесь стукая лбом об пол что б наука перешла в ваше подчинение. Это будет плодотворной ваших высокоинтеллектуальных рассуждений.
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20.08.2021 10:56 Відповісти
меня наука не раздражает, меня раздражает когда под видом науки выбрасывают деньги ради пиара зелоха - а у нас вот есть ледокол...
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20.08.2021 10:59 Відповісти
А у вас ледокола нет. Как и науки. Если у вас все сводится к пиару, то понятно что наука вас не интересует, ну хоть теперь она вас и не раздражает. Успокоились с ледоколом?
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20.08.2021 12:54 Відповісти
Ага. Саксоны уже "практически дарили".
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20.08.2021 10:40 Відповісти
Андрей!(Андрей Л 1ce5b51b).. мы у турок покупаем лицензионное производство на 4-е корвета типа "Ада" (модернизированный проект с ЗРК вертикального типа) стоимость около 150 млн баксов за штуку..
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20.08.2021 11:06 Відповісти
5 патронных заводов или 10 кораблей за десять лямов баксов? Это тебе на съезде ПЕСа в уши влили? У меня есть голова, потому-что я ей ем. Кстати, на выхлопе правления хетьмана имели 4 спаленных склада и ноль патронных заводиков, зато 100500 новых точек рошен по всей стране. Ну, кому это я...
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20.08.2021 10:53 Відповісти
В Антарктиде нет льда, точно?) И я за Пороха, но считаю это единственной офигенной покупкой Зекоманды. Не все же время только про колбасу думать.
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20.08.2021 12:06 Відповісти
сначала отвечают на вопрос зачем, а потом покупают оборудование. а не сначала покупают, а потом будем там проводить какие-то мифические исследования сферического океана в вакууме
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20.08.2021 12:59 Відповісти
Нам нужно обслуживать станцию Академика Вернадского!
Хорошая цена между прочим! Это реально не дорого для такого ледокола!!!
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19.08.2021 18:34 Відповісти
какие такие исследования они проводят там - замеряют уровень снега? экономика от этого попрет...
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19.08.2021 23:13 Відповісти
иди жуй брюкву, бот
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20.08.2021 08:54 Відповісти
иди в бан
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20.08.2021 09:11 Відповісти
Якщо поставити ракетний комплекс з ядерними боєголовками, тоді це має сенс.
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21.08.2021 21:25 Відповісти
Купили очередное старье которое впарили вместо списания на лом.
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19.08.2021 19:17 Відповісти
Судно 1990 г.п. Ты ип@нулося?
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20.08.2021 11:05 Відповісти
Все он верно пишет. Судну нужен капремонт. В сотню лямов долларов точно не вложишься. И не факт , что ремонт будет вообще целесообразен. Вспомните подлодку Запорожье
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20.08.2021 11:41 Відповісти
Не нужен. Оно на ходу, уже в декабре повезет новую экспедицию в Антарктику.
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20.08.2021 12:07 Відповісти
а не дорого ради нескольких человек гонять целый ледокол.
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Как ты думаешь, кто вез изначально первую украинскую экспедицию в Антарктику? Правильно именно этот ледокол, Джеймс Росс. Нанимали его у британцев.
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Писали, что: "Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 мільйонів." Однако 252 млн. грн это примерно 9,3 млн. USD, а не 5. Это почти в двое больше чем было договорено. Возникает вопрос: А где делась разница? Опять эти суки наварили в свои бездонные карманы?
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19.08.2021 19:20 Відповісти
Все вірно. Заходимо на україномовний сайт ВВС і читаємо:
Оскільки він (криголам) купується разом з двома моторними човнами (25 тис. доларів), з повним баком пального (ще більше 272 тис. доларів), та ще 6 тисяч доларів - наша половина оплати юридичних послуг (стільки ж заплатили британці), то разом ціна покупки біля 5,3 млн доларів https://www.bbc.com/ukrainian/news-58266290
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19.08.2021 20:56 Відповісти
Яка різниця 5 млн долларів, чи 5,3?)) Як з них вийшло 250 млн гривень? Це вброс.
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20.08.2021 12:08 Відповісти
Різниця в тому, що нам кажуть, що ми купили криголам за 9,3 млн. доларів (це 252млн гривень при курсі 27грн. за долар) а Великобританія продала нам його ж всього за 5,3млн.
Куди зникли 4млн. баксів?
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20.08.2021 19:16 Відповісти
Дак і я про це кажу
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20.08.2021 22:04 Відповісти
Це дуже символічний можна сказати подарунок з боку Британії. Враховуючи що відбувається зі США, Зеленському варто готувати візит не туди, а в Лондон. Англійці зробили для нас за остані півроку дуже багато.
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19.08.2021 21:54 Відповісти
..что заменяет 80 000 тонн бензина не купленного армии
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20.08.2021 02:40 Відповісти
А ежели его вооружить и вместо Антарктики оставить при ВМФУ,то покупка себя оправдает..
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20.08.2021 10:54 Відповісти
Это океанский корабль, он слишком крупный для Черного моря, нет смысла. Он в два раза больше "Сагайдачного."
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20.08.2021 12:10 Відповісти
Чтобы не утилизировать /это гораздо дороже/
Британцы еще и заработали
/доромовый сыр в мишеловке/
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20.08.2021 09:24 Відповісти
Без капремонта никто его в Антарктику не отправит. Будет гнить как и Запорожье возле причала
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20.08.2021 11:43 Відповісти
Та да, прямо таки металлолом.
Вон американцы строили серию сухогрузов Либерти как одноразовые суда, только на один рейс, но эти либертосы работали в советских пароходствах до конца 70-х!

А тут ледокол, это же не одноразовый сухогруз.
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20.08.2021 13:08 Відповісти
 
 