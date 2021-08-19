Минздрав поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в регионах
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Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"Сейчас ситуация с Коронавирусная болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические меры, в частности:
- носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;
- соблюдать физическую дистанцию;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте
- соблюдать режим самоизоляции тем, кто подлежит самоизоляции.
Джерело: Минздрав
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