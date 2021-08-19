Минздрав поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в регионах

Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Сейчас ситуация с Коронавирусная болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические меры, в частности: