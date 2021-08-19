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Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым

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Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5502-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 19 августа.

Среди прочего, внесенной ко второму чтению в закон поправкой запрещается осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.

Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц.

Согласно пояснительной записке, закон призван предоставить гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, доступ к правовым услугам в Украине, а также упростить оформление наследства в Крыму, если такое дело было открыто до начала оккупации.

Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5502-д во втором чтении 1 июля.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
Если честно.. это нужно сделать давно и однозначно. Но к этому следовало бы давно добавить, что админ границу с Крымом ( оккупированным РФ) могут пересекать только иностранцы ( по спец разрешениям МИД, МВС, СБУ и погран службы Украины), граждане Украины родившиеся в Крыму, либо прописанные в Крыму на конец 2013 года, либо лица крымско татарского происхождения . Всем остальным туда проезд должен быть закрыт, нечего им туда ездить. И это было бы правильно.
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19.08.2021 19:32
+12
По вашему рассуждению СССР должна было в 1941-1945 г. снабжать оккупированные немцами территории СССР, выплачивать деньги, поставлять воду, эл. энергию,товары, устраивать свободный проезд по " делам, на отдых, и т.д". ( и уж тем более не посылать диверсионные отряды на оккупированные территории для массовых поджогов и уничтожения всего что можно уничтожить.. как это делала группа Зои Космодемьянской. Вы уж определитесь что есть правильно. Крым и Севастополь для нас как и ОРДЛО это оккупированные Рашей территории Украины со всеми вытекающими ( не вижу принципиальной разницы), даже учитывая большое количество коллаборантов и предателей, в те времена это тоже было.
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19.08.2021 20:37
+11
Это крысяне нам нахрен не нужны, а полуостров рано или поздно вернется в Украину. Русню и колобратво нах с пляжа, про Судеты почитай
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19.08.2021 20:13
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Це ж хто так кришкою рояля Нелоха покалічив що він таке підписав то?
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19.08.2021 18:48 Відповісти
Просто зюзя ждал начала сезона дождей в оккупированом Крыму. Теперь ермак разрешил подписывать.
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20.08.2021 08:11 Відповісти
В Кремле император не ожидал такого...
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19.08.2021 19:05 Відповісти
не называйте убогую карлу из питерской лиговки Амператором, это всего лишь ботоксная Сцарица-педофилка путятишна первая... она же пуйло сраное))
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19.08.2021 22:22 Відповісти
Сцарь-амператор ёпта...



Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1237
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20.08.2021 13:50 Відповісти
Калашний ряд, калашний ряд, води дайте попити.
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21.08.2021 21:30 Відповісти
Зрада отменяется.
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19.08.2021 19:29 Відповісти
показуха. дожди прошли
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20.08.2021 12:44 Відповісти
Если честно.. это нужно сделать давно и однозначно. Но к этому следовало бы давно добавить, что админ границу с Крымом ( оккупированным РФ) могут пересекать только иностранцы ( по спец разрешениям МИД, МВС, СБУ и погран службы Украины), граждане Украины родившиеся в Крыму, либо прописанные в Крыму на конец 2013 года, либо лица крымско татарского происхождения . Всем остальным туда проезд должен быть закрыт, нечего им туда ездить. И это было бы правильно.
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19.08.2021 19:32 Відповісти
Это крысяне нам нахрен не нужны, а полуостров рано или поздно вернется в Украину. Русню и колобратво нах с пляжа, про Судеты почитай
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19.08.2021 20:13 Відповісти
По вашему рассуждению СССР должна было в 1941-1945 г. снабжать оккупированные немцами территории СССР, выплачивать деньги, поставлять воду, эл. энергию,товары, устраивать свободный проезд по " делам, на отдых, и т.д". ( и уж тем более не посылать диверсионные отряды на оккупированные территории для массовых поджогов и уничтожения всего что можно уничтожить.. как это делала группа Зои Космодемьянской. Вы уж определитесь что есть правильно. Крым и Севастополь для нас как и ОРДЛО это оккупированные Рашей территории Украины со всеми вытекающими ( не вижу принципиальной разницы), даже учитывая большое количество коллаборантов и предателей, в те времена это тоже было.
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19.08.2021 20:37 Відповісти
учитывая как он ложил на Конституцию на какой то закон наложить при необходимости(при рассмотрении очка путена) не составит труда.
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19.08.2021 19:44 Відповісти
кто хмыренку на хмыря накапал?
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19.08.2021 20:02 Відповісти
Какой смелый говноралиссимус... И главное, так вовремя подписал. Капец теперь Куйлу, повесится.
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19.08.2021 20:52 Відповісти
Кажется, это единственное, Вова сделал правильно
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19.08.2021 22:15 Відповісти
Кажется, это единственное, Вова сделал, что правильно
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19.08.2021 22:15 Відповісти
Ага... оччень актуально после коыских дождей, когда там воды на два года минимум...
Так много пустого популизма говорит о том, что вова идёт на досрочные... А с досрочных - с нашей помощью - просто идёт на ...
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20.08.2021 02:04 Відповісти
Кстати да! Вони от рашистов будет минимум. По такому же принципу плату за отопление повьішают летом.
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20.08.2021 06:29 Відповісти
Биття чи буття? але! таки навчить нас бути патріотами СВОЄЇ! країни.
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20.08.2021 03:53 Відповісти
Так ніби ж правильний закон підписав, але ні, у штатних і позаштатних на Цензорі завдання - створити негатив і обгадити під любим приводом.
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20.08.2021 07:29 Відповісти
Вот когда пустит, тогда и тебя вылечат.
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20.08.2021 11:52 Відповісти
Крым затопило и ЗЄ осмелел. А то во время засухи его подчиненные то один, то другой все вкидывали про воду в Крым

АРАХАМИЯ согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/

Позиция властей Украины по поставкам воды в Крым может поменяться - АРЕСТОВИЧ
Алексей Арестович считает, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России.

https://ru.krymr.com/a/news-krum-voda-arestovich-donbass/31295778.html
ЛЕОНИД КРАВЧУК,
говорил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/18/7287020/

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы Об этом в интервью Би-би-си АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ
https://www.bbc.com/russian/news-56680067
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20.08.2021 12:06 Відповісти
Оккупационная власть Крыма радуется мощным ливням - теперь воды хватит на два года
https://tsn.ua/ru/********/okkupacionnaya-vlast-kryma-raduetsya-moschnym-razrushitelnym-livnyam-teper-vody-hvatit-na-dva-goda-1822219.html
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20.08.2021 12:11 Відповісти
Лучше бы Зюзя срочно озаботился ремонтом херсонской дамбы.
А то уже не первый раз пишут, что ее прорвало и вода поступает в северо-крымский канал
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20.08.2021 12:17 Відповісти
Досить піднімати цю тему. Ніякої води до повернення Криму в Україну !
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20.08.2021 12:29 Відповісти
Не ну когда правильно поступил то и похвалить можно. Особенно важно что подписано перед визитом Меркель, чтоб она не поднимала эту тему.
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20.08.2021 13:07 Відповісти
Принимать подобный закон конечно абсурд, но с учетом поползновений надо принимать..ибо отменить закон так это может и сто лет пройти...еще и статью ук ввести ...
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21.08.2021 21:43 Відповісти
 
 