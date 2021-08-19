Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5502-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 19 августа.

Среди прочего, внесенной ко второму чтению в закон поправкой запрещается осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.

Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц.

Согласно пояснительной записке, закон призван предоставить гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, доступ к правовым услугам в Украине, а также упростить оформление наследства в Крыму, если такое дело было открыто до начала оккупации.

Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5502-д во втором чтении 1 июля.