Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".
Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5502-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 19 августа.
Среди прочего, внесенной ко второму чтению в закон поправкой запрещается осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.
Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц.
Согласно пояснительной записке, закон призван предоставить гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, доступ к правовым услугам в Украине, а также упростить оформление наследства в Крыму, если такое дело было открыто до начала оккупации.
Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5502-д во втором чтении 1 июля.
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Так много пустого популизма говорит о том, что вова идёт на досрочные... А с досрочных - с нашей помощью - просто идёт на ...
АРАХАМИЯ согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/
Позиция властей Украины по поставкам воды в Крым может поменяться - АРЕСТОВИЧ
Алексей Арестович считает, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России.
https://ru.krymr.com/a/news-krum-voda-arestovich-donbass/31295778.html
ЛЕОНИД КРАВЧУК,
говорил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/18/7287020/
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы Об этом в интервью Би-би-си АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ
https://www.bbc.com/russian/news-56680067
https://tsn.ua/ru/********/okkupacionnaya-vlast-kryma-raduetsya-moschnym-razrushitelnym-livnyam-teper-vody-hvatit-na-dva-goda-1822219.html
А то уже не первый раз пишут, что ее прорвало и вода поступает в северо-крымский канал