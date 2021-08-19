Рентабельность производства подсолнечника достигла 40%, – Институт аграрной экономики

В прошлом году уровень рентабельности производства семян подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях составил 39,4% и стал самым высоким среди основных видов продукции.

Об этом сообщил Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Прошлогодний показатель рентабельности подсолнечника стал самым высоким за последние годы и почти на 16% больше, чем в 2019 году, когда он составил 23,5%.

В то же время рентабельность подсолнечника почти вдвое превысила аналогичный показатель по зерну, который составил 20% против 11,8% в 2019 году.

Показатель рентабельности производства овощей также увеличился: с 7% в 2019 году до 8,3% в прошлом году.

Зато производство картофеля стало менее рентабельным - 11% в прошлом году против 15,4% в 2019 году.

Производство сахарной свеклы, которое в 2008-2017 годах было прибыльным, уже третий год подряд является убыточным (-3,5%).

В животноводстве прибыльным осталось только производство молока - уровень рентабельности составил 20,4%, что почти на уровне 2019 года (20,6%), а также мяса свиней - 2,6% против 4,7% . Производство мяса крупного и мелкого рогатого скота, птицы, а также яиц, как и в 2019 году, было убыточным.

В целом рентабельность операционной деятельности агропредприятий в 2020 году составила 18,4% против 18,7% в 2019 году. А это значит, что прошлогодний рост средних цен реализации продукции сельского хозяйства на 19,2%, а зерна - почти на 24%, семян масличных культур - на 30,4% не привел к существенному росту эффективности деятельности агропредприятий.