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На дезинфекцию в школах выделили 800 миллионов, – Шкарлет

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На дезинфекцию в школах выделили 800 миллионов, – Шкарлет

В этом году на обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфекцию в школах во время пандемии выделили почти 800 млн грн.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на брифинге, передает Укринформ. 

"В этом году выделено 500 млн грн именно на средства дезинфекции и обеспечение антипандемичной ситуации. Это от правительства. И 259 млн грн выделила Верховная Рада, проголосовав изменения в закон о бюджете. В целом почти 800 млн грн было выделено на обеспечение и улучшение санитарных условий при ковиду", - сказал Шкарлет.

В то же время он сообщил о наличии остатков образовательной субвенции, которые можно использовать для покрытия расходов на дезинфекцию и средства индивидуальной защиты.

"Кроме этого, есть остатки образовательной субвенции, по крайней мере сегодня это точно, 4 млрд грн, которые органы местного самоуправления могут использовать в части покрытия расходов на дезинфекцию и на средства индивидуальной защиты", - рассказал министр.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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