Украина договаривается с Индонезией о расширении экспорта аграрной продукции

Украина договаривается с Индонезией об открытии рынка для нескольких товарных позиций, среди которых - молоко и молочные продукты, столовые яйца, говядина и тому подобное.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Рынок Индонезии является одним из перспективных для украинского экспорта. Очень надеюсь, что мы сможем не только выйти на него с новыми товарными позициями, но и углубить сотрудничество по тем направлениям, которые у нас уже есть", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее Магалецкая сообщала, что среди наиболее перспективных для украинских экспортеров стран, кроме Индонезии, являются страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам и ЮАР.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба запустила проект контроля качества молока в 13 областях Украины.