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Любченко предложил искать руководителей госпредприятий через Службу занятости

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Любченко предложил искать руководителей госпредприятий через Службу занятости

Государственная служба занятости (ГСЗ) должна расширить и осовременить перечень своих услуг, например, участвовать в конкурсах по поиску членов наблюдательных советов и правлений государственных предприятий.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает пресс-служба министерства.

"Государственные миллионы тратят на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять ГСЗ. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера", – сказал вице-премьер.

Он также отметил, что Государственной службе занятости необходимо искать точки пересечения интересов соискателей и работодателей.

"Во время общения с профессиональными ассоциациями и федерациями услышал пожелания к Государственной службе занятости углубить сотрудничество и взаимодействие. Именно поэтому будем перезагружать работу службы, чтобы сделать ее деятельность эффективной для граждан и бизнеса", – сказал Любченко.

Среди первоочередных задач для работы службы первый вице-премьер-министр указал активизацию взаимодействия с работодателями для определения и удовлетворения их потребностей. По его словам, также следует наладить взаимодействие с государственными органами власти, чтобы получать актуальную информацию о бизнесе, который активно развивается, для обеспечения его работниками и решения вопросов занятости.

Как сообщалось, Министерство экономики разрабатывает концепцию реформы центров занятости.

Автор: Михайло Орлюк
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