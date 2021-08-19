"Донбассэнерго" нардепа Ефимова вновь прекратило производство электроэнергии

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), принадлежащая ПАО "Донбассэнерго", прекратила генерацию электроэнергии вечером 16 августа.

По состоянию на 22:00 16 августа мощность Славянской ТЭС составила 0 МВт, сообщает отраслевое издание ExPro.

Согласно данным на сайте НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 15:00 19 августа работа ТЭС не возобновлена, причиной остановки станции указано отсутствие топлива.

В то же время по данным Министерства энергетики, на складах Славянской ТЭС по состоянию на 19 августа находится 41,9 тыс. тонн угля, чего достаточно для работы станции в течении 21 суток.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" 10 августа вышло из статуса "Дефолтный" перед оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго", компания подключила Славянскую ТЭС к энергосистеме 12 августа.

6 июля "Укрэнерго" присвоило статус "дефолтный" ПАО "Донбассэнерго" из-за наличия задолженности. В "Донбассэнерго" тогда поясняли, что выполнение финансовых обязательств перед "Укрэнерго" стало невозможным из-за обвала цен на рынке электроэнергии в начале июля существенно ниже себестоимости тепловой генерации.

Напомним, ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль в размере 29,09 млн грн против 67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

По и тогам первого полугодия 2021 года "Донбассэнерго" увеличило чистый убыток в 9,6 раза (на 202,52 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,08 млн грн.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.