Гоструда обнаружила более 7 тысяч нелегальных работников после начала проверок

С начала инспекционной кампании по легализации труда было начато 2 126 инспекций и выявлен 7 021 работник, допущенный к работе без трудовых договоров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, среднее количество выявленных незадекларированных работников составило более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в таких сферах как сельское хозяйство, организация питания и временного размещения, а также торговля. В региональном разрезе больше всего неофициальных сотрудников обнаружили в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Кроме того, во время проведения проверок были заключены трудовые договоры с 2 994 работниками.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу в формальные трудовые отношения.