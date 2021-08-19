МВД с завтрашнего дня запустит еще 17 камер автофиксации на дорогах

Еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработают на дорогах Украины с 20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, новые камеры появятся на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове:

Житомирская область:

на 174 км+600 автодороги М-06, по направлению г. Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

на 127 км+246 автодороги М-06, по направлению г. Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

на 230 км+853 автодороги М-06, по направлению г. Ривне (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область:

на 113 км+864 автодороги М-01, по направлению г. Киева (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область:

на 465 км+483 автодороги М-05, по направлению г. Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомир:

Чудновский мост, по направлению ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);

Чудновский мост, по направлению ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Победы,86, по направлению ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов:

ул. Хуторовка , 8, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч);

Ул. Владимира Великого , 18, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч).

Черкассы:

проспект Химиков, 30, по направлению ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 341/40, по направлению ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, по направлению ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпольная, 208, по направлению ул. Ивана Франка (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов:

ул. Рокосовского, 12, корп.2, по направлению ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, по направлению ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-а, по направлению ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

В МВД уточнили, что на данный момент на дорогах уже установлены 60 таких приборов в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.