Кабмин предложил пересмотреть механизм расчета минимальной зарплаты
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Кабинет минимстров предложил парламенту пересмотреть механизм расчета минимальной заработной платы.
Как сообщают в Минэкономики, соответствующий правительственный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"Размер минимальной заработной платы определяется с учетом, в частности: потребностей сотрудников и их семей, общего уровня средней зарплаты в целом по Украине, размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, прогнозного уровня потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной зарплаты, уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности госбюджета, уровня налогов, обязательных сборов и взносов", – говорится в законопроекте.
При этом документ предполагает, что минимальная заработная плата не может быть ниже размера прожиточного уровня для трудоспособных лиц за январь-июль года, который предшествует году, на который устанавливается размер минимальная заработная плат.
Помимо указанного, предлагается урегулировать вопросы об определении на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых и опасных работ, которые предусматривают повышенную оплату труда, а также определить составляющие зарплаты, которые не учитываются во время установления ее минимального размера.
"К сожалению, сегодня некоторые недобросовестные работодатели используют законодательные пробелы и искусственно занижают зарплату или увеличивают нормы труда без соответствующего увеличения оплаты", – комментирует замминистра экономики Светлана Глущенко.
По ее словам, предложенные изменения позволят зафиксировать минимальный размер платы, а все доплаты за неблагоприятные условия начислять дополнительно.
Кроме того, предлагается расширить перечень видов работ, на которых работнику может осуществляться повышенная оплата труда, в частности: дополнить их работами с высоким уровнем нервно-эмоционального и интеллектуального нагрузки, а также в условиях повышенного риска для здоровья. Помимо этого, предлагается установить четкий критерий (аттестация рабочих мест по условиям труда, если иное определено законодательством) для обеспечения обязательного установления повышенной оплаты труда.
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