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Харьковский облсовет сменил задержанного на взятке главу от "Слуги народа"

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Харьковский облсовет сменил задержанного на взятке главу от

Харьковский областной совет на внеочередной сессии в четверг, 19 августа, проголосовал за увольнение его главы Артура Товмасяна (фракция "Слуга народа") в связи с досрочным прекращением полномочий.

За принятие такого решения проголосовали 88 депутатов, против – пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое, передает Интерфакс-Украина.

По предложению первого заместителя главы областного совета Альберта Кононенко, голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования.

Перед голосованием Товмасян заявил о том, что не будет принимать в нем участие в связи с конфликтом интересов.

Затем депутаты избрали новым главой Харьковского облсовета заместителя главы фракции "Слуга народа" Татьяну Егорову-Луценко. За нее проголосовали 75 депутатов, против – 9.

Егорова-Луценко (1983 г.р.) окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Была первым замом главы Харьковской облгосадминистрации (август 2020 - апрель 2021 года). До этого в течение двух лет возглавляла главное территориальное управление юстиции в области (декабрь 2017 - декабрь 2019 года).

Как сообщалось, 17 августа глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

4 августа НАБУ сообщило о подозрении Товмасяну в получении взятки в размере 1,05 млн грн за сохранение на должности директора коммунального предприятия. Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн, который спустя несколько дней был внесен.

Ранее, в июле, НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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