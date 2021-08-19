Суды отменили решение Совета Нацбанка о выговоре Рожковой

Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение Совета НБУ о выговоре первому заместителю главы правления Нацбанка Екатерина Рожковой.

Об этом сама Рожкова сообщила в Faceboook.

Она пояснила, что перед этим Шестой апелляционный суд отказался рассматривать дело о выговоре, указав, что спор должен решаться в гражданских, а не административных судах.

"Мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по сути и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", – написала Рожкова.

По ее словам, решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления – с 12 августа 2021 года.

Согласно реестру судебных решений, Шестой апелляционный суд 11 августа закрыл дело, в котором Нацбанк оспаривал решение суда первой инстанции, сославшись на то, что "спор, возникший в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, не связанный с прохождением публичной службы, должен решаться по правилам гражданского судопроизводства".

В свою очередь Киевский апелляционный суд 12 августа отклонил жалобу Нацбанка и оставил в силе решение Соломенского районного суда Киева от 19 марта, которым было признано незаконным решение Совета НБУ №47-рд от 2 октября 2020 года о вынесении выговора Екатерине Рожковой. В то же время суды отказались отменить другое решение Совета НБУ №45-рд – о недоверии Рожковой, решив, что в этой части дело должны рассматривать административные суды.

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Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и бывшему замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для этого Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб оставались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей. Сологуб завершил работу в НБУ 12 июля, Совет Нацбанка отказался продлевать контракт с ним на новый срок.