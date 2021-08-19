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Цены на газ в Европе упали до $482 за тысячу кубометров на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2"

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Цены на газ в Европе упали до $482 за тысячу кубометров на фоне заявлений о запуске

Цена газа в Европе снижается на заявлении "Газпрома" о возможности запуска российского газопровода "Северного потока-2" уже в 2021 году. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – снизился до $482 с $531 за тысячу кубометров.

Ранее в четверг представители российского "Газпрома" заявили, что "по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа", сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, 18 августа также наблюдался резкий скачок европейских цен на газ. Однако, резкое падение на 10% было основано на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток-2", строительство которого не завершено.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $315 за тысячу кубов.

Как сообщалось, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Хехе а что тут непонятного)))) ЕС бы за газом с чемоданами пошли))))Классика мультипликации.
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19.08.2021 16:17 Відповісти
Почти 13 гривен за куб. Зебилы, как зимой грецца то будете? Цены на газ в Европе упали до $482 за тысячу кубометров на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4759
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19.08.2021 16:34 Відповісти
Максимальная цена в Украине (16-18/08) была за 19000 грн с /НДС за 1000 кубов. 13 это "кучерявый вариант" до которого может цена и не вернуться(
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19.08.2021 16:59 Відповісти
Русскоязычными младенцами будем топить! Отнимать млаженцев от рускаизычных грудей- часть на мыло пойдет- остальные на отопление! Как уже 7 лет было!
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19.08.2021 19:28 Відповісти
482 доллара за тысячу кубов… Падение жестокое, да… А вы знаете, что себестоимость добычи, в зависимости от месторождения конечно, вместе с транспортом до Луги или Выборга, максимум составляет 50 долларов, до НДС конечно. Дальше сами посчитаете? Цены на газ в Европе упали до $482 за тысячу кубометров на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8879
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19.08.2021 19:01 Відповісти
набутылочный чехол, так что, в 2021 году вы перестанете своим пенсам на дрова СМСками по федеральным каналам собирать? С такими ценами на газ, как думаешь, пенсии ***** вернет набутылочным чехлам?
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19.08.2021 19:15 Відповісти
Одно непонятно, какую ВЫ мысль пытаетесь донести? Я свою довел вроде вполне доходчиво, не?
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19.08.2021 20:49 Відповісти
 
 