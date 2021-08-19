Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" (обновлено)

Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые установила пандемия", – говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram добавил, что соответствующее решение Еврокомиссии 19 августа свидетельствует о высоком доверии к Украине.

В Минцифры пояснили, что цифровой COVID-сертификат – это документ в приложении "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек переболел коронавирусной болезнью. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься в странах ЕС с 20 августа, передает Интерфакс-Украина.

Аналогичные решения об эквивалентности приняты также для Северной Македонии и Турции.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что Украина, Северная Македония и Турция, в свою очередь, согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из ЕС в свои страны.