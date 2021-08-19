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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" (обновлено)

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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении

Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые установила пандемия", – говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram добавил, что соответствующее решение Еврокомиссии 19 августа свидетельствует о высоком доверии к Украине.

В Минцифры пояснили, что цифровой COVID-сертификат – это документ в приложении "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек переболел коронавирусной болезнью. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься в странах ЕС с 20 августа, передает Интерфакс-Украина.

Аналогичные решения об эквивалентности приняты также для Северной Македонии и Турции.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что Украина, Северная Македония и Турция, в свою очередь, согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из ЕС в свои страны.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минцифры


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Когда он появится в "Дії"??? Шмыгаль! Хватит кормить народ обещаниями! Вам давно не верят!
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19.08.2021 18:26 Відповісти
Да. На бумаге сертификат у меня есть, в ДИИ нет)
Нахрена мне эта пустая информация ?
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19.08.2021 18:32 Відповісти
Это тот что 800 грн стоит?))) Без посещения медучреждения?)))
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19.08.2021 18:59 Відповісти
Супер. Вітаю, прогрес не зупинити.
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19.08.2021 21:38 Відповісти
Признал того чего нет. Шапито
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20.08.2021 06:28 Відповісти
Искал я в Дии где можно это подключить. И не нашел. Чат-бот Дии - это вообще "новое слово" в технологиях. Его рекомендации никуда не ведут и никто ни за что не отвечает. Пока, это было голословное заявление, имеющее смысл пиара, причем крайне неудачного для заявителя.
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20.08.2021 08:14 Відповісти
В "Дии" сертификаты только в Бета-версии, и неизвестно, когда будут. Во всяком случае ответили именно так!
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20.08.2021 10:34 Відповісти
 
 