"Волыньгаз" проверил больше 4 тысяч километров газовых сетей за полгода

За первое полугодие 2021 года проведено комплексное приборное обследование более 3,4 тыс. км газопроводов Волыни, во время которого обнаружили 201 утечку газа на распределительных газопроводах и на газопроводах-вводах.

Как сообщает пресс-служба АО "Волыньгаз", из них 106 утечек – на подземных распределительных газопроводах.

Отмечается, что во время КПО работники службы определяют месторасположение утечки, глубину залегания газовых сетей, проверяют целостность изоляционного покрытия и герметичность газопроводов.

Кроме того, специалисты службы контроля по производству провели полное техническое обследование почти 1 100 км газопроводов, во время которого определено техническое состояние изоляционных покрытий, металла трубы при шурфовых осмотрах и совершена коррозийная диагностика газопроводов.

Как поясняют в компании, обследование происходит с помощью высокоточных и высокочувствительных приборов, по результатам которых принимается решение о возможной дальнейшей эксплуатации газопроводов и включения их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения. Благодаря оборудованию значительно сокращается время поиска поврежденных сетей и точно определяются места утечек.

"Наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в летний период до промерзания и после полного оттаивания почвы. К концу 2021 года специалисты службы КПО обследуют еще около 3 800 км газораспределительных сетей области. "Волыньгаз" эксплуатирует 10 402 км газопроводов", – уточнил главный инженер компании Андрей Цыбульский.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГКработает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.