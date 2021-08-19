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Украина получила еще 800 миллионов доз вакцин AstraZeneca

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Украина получила еще 800 миллионов доз вакцин AstraZeneca

Украина за три дня получила более 796 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В частности правительство Греции поставило 100 тыс. доз, Польши – 650 400 доз, Литвы – 46 тыс. доз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что часть этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить втору дозу AstraZeneca, остальное распределят между центрами и пунктами вакцинации.

В Минздраве напомнили, что AstraZeneca – это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, произведенная в ЕС известна под торговой маркой Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.

Минздрав подчеркивает, что вакцины AstraZeneca, произведенные на разных площадках, являются взаимозаменяемыми, так как их технология производства и состав идентичен.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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аж 800 миллионов?! Уверены?
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19.08.2021 13:08 Відповісти
Сколько, сколько миллионов?
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19.08.2021 16:46 Відповісти
 
 