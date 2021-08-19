Аграрная отрасль сменила падение ростом на 2,5%, – Минэкономики

В январе-июле 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5% (после падения на 8,2% в январе-июне 2021 года) за счет высоких темпов роста производства продукции растениеводства – на 7%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на данные Госстата.

"Рост производства в растениеводстве произошел в условиях выхода на активную фазу уборочной кампании в южных регионах с получением высокой урожайности почти всех культур. Урожайность зерновых культур возросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Уже собрано более 31 млн тонн зерновых, что на 11% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", – прокомментировал первый замминистра экономики Владимир Гринюк.

Производство продукции растениеводства предприятиями, которые в общем объеме занимают 64,6%, увеличилось на 8,5% в январе-июле 2021 года (против -15,7% годом ранее), хозяйствами населения – на 4,4% (против -2,5% в 2020 году).

В региональном разрезе, несмотря на сложные погодные условия в отдельных регионах в первой декаде июля, рост производства продукции растениеводства зафиксирован в 10 областях: Одесской (в 2,24 раза), Николаевской (+34,3%), Полтавской (+13,9%), Кировоградской (+13,8%), Херсонской (+13,5%), Черкасской (+13,1%), Хмельницкой (+8,1%), Запорожской (+6,8%), Киевской (+2,8%) и Черниговской (+0,2%).

В Минэкономики уточнили, что сдерживающим фактором развития сельского хозяйства остается сложная ситуация в животноводстве, где с начала года падение производства составило 4,9%.

В то же время, в региональном разрезе в некоторых областях произошел рост производства продукции животноводства, в частности в Днепропетровской (+ 7,9%), Тернопольской (+ 7,0%) и Львовской (+ 4,2%).