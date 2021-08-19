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Нацбанк аннулировал лицензии 10 кредитных союзов

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Нацбанк аннулировал лицензии 10 кредитных союзов

Национальный банк применил меры воздействия к 13 кредитным союзам в виде аннулирования лицензий на финансовые услуги, приостановки всех действующих лицензий, а также предупреждения устранить нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, к 10 кредитным союзам была применена меры воздействия в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг за невыполнение решений Нацбанка относительно устранения обнаруженных лицензионных условий до 30 июня.

Речь идет о таких кредитных союзах как:

  • "Черновцы";
  • "Самопомич";
  • "Кредитно-депозитній центр Профессионал";
  • "Лагвис";
  • Закарпатский сберигательный КС;
  • "АВС Кредит";
  • "ЮК Демос";
  • "Землевладелец";
  • "Первый диалог";
  • "Еврокредит".

Отмечается, что на момент применения меры воздействия эти кредитные союзы уже имели временно приостановленные лицензии. По состоянию на дату принятия решения, 18 августа, они не устранили нарушения лицензионных условий, в частности, не подали Нацбанку отчеты за первый квартал 2021 года и отчеты об устранении нарушений.

Кроме того, к кредитному союзу "Приднепровье" применили меру воздействия в виде временного аннулирования всех действующих лицензий за неподачу Нацбанку аудиторского отчета о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.

Также Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства предпринять меры для устранения нарушения и причин, способствующих совершению нарушения, за несоблюдение обязательных финансовых нормативов и требований, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами. Речь идет о ХОКС "Слобожанский" и КС "Допомога".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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