Нацбанк аннулировал лицензии 10 кредитных союзов
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Национальный банк применил меры воздействия к 13 кредитным союзам в виде аннулирования лицензий на финансовые услуги, приостановки всех действующих лицензий, а также предупреждения устранить нарушения.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, к 10 кредитным союзам была применена меры воздействия в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг за невыполнение решений Нацбанка относительно устранения обнаруженных лицензионных условий до 30 июня.
Речь идет о таких кредитных союзах как:
- "Черновцы";
- "Самопомич";
- "Кредитно-депозитній центр Профессионал";
- "Лагвис";
- Закарпатский сберигательный КС;
- "АВС Кредит";
- "ЮК Демос";
- "Землевладелец";
- "Первый диалог";
- "Еврокредит".
Отмечается, что на момент применения меры воздействия эти кредитные союзы уже имели временно приостановленные лицензии. По состоянию на дату принятия решения, 18 августа, они не устранили нарушения лицензионных условий, в частности, не подали Нацбанку отчеты за первый квартал 2021 года и отчеты об устранении нарушений.
Кроме того, к кредитному союзу "Приднепровье" применили меру воздействия в виде временного аннулирования всех действующих лицензий за неподачу Нацбанку аудиторского отчета о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.
Также Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства предпринять меры для устранения нарушения и причин, способствующих совершению нарушения, за несоблюдение обязательных финансовых нормативов и требований, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами. Речь идет о ХОКС "Слобожанский" и КС "Допомога".
Будь ласка, зачекайте...