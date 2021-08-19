МВФ остановил финансовую помощь Афганистану

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около $440 млн новых валютных резервов.

Как сообщает Reuters, решение принято из-за отсутствия ясности в отношении правительства Афганистана после того, как талибы захватили контроль над Кабулом, переадет Укринформ.

"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.

Отмечается, что заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на 24 августа, не попадет в руки Талибана.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена на прошлой неделе заблокировала доступ к счетам правительства Афганистана в американских банках, в то время как боевики Талибана готовились взять под контроль Кабул. По информации источников Wall Street Journal, этот шаг был призван не допустить попадания сотен миллионов долларов в руки группировки.

США также блокируют доступ талибов к правительственным счетам, находящимся под управлением ФРС и других американских банков.