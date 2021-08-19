Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину

Правительство Германии назначило уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину Георга Вальдерзее.

Об этом сообщает министерство экономики и энергетики страны, передает DW.

Отмечается, что этим назначением немецкие власти выполняют обязательство по соглашению с США о регулировании спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда продолжались переговоры касательно продолжения контракта о транзите.

В сообщении министерства отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, заканчивающегося в конце 2024 года.

Специальный уполномоченный должен будет действовать в качестве посредника и консультанта как для обеих сторон, так и относительно Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа. Также его задачей, в частности, будет поиск компромисса.

Читайте также: Бывший член набсовета "Нафтогаза" назначен спецпредставителем США по "Северному потоку-2"

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.