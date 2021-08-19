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СНБО поручил запретить рекламу лекарств, на нее приходится 30% доходов телеканалов (обновлено)

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СНБО поручил запретить рекламу лекарств, на нее приходится 30% доходов телеканалов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству предпринять меры для минимизации вредного влияния самолечения на здоровье граждан, в частности путем моратория на рекламу медицинских препаратов в средствах массовой информации.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля "О состоянии национальной системы здоровья и неотложных мерах относительно обеспечения граждан Украины медицинской помощью", введенным в силу указом президента Владимира Зеленского №369/2021 от 18 июля.

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства, Кабмин должен установить мораторий до 1 января 2024 года на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на телевидении, радио и других средствах массовой информации.

Кроме того, правительство должно обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарств и избежание одновременного назначения большого количества медикаментов.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который до назначения на должность возглавлял медиагруппу "1+1" олигарха Игоря Коломойского, реклама лекарственных средств обеспечивает 30% доходов телеканалов.

"По поводу моратория на рекламу лекарств и медпрепаратов, который должен разработать Кабмин по поручению СНБО. Как экс-медийщик, я прекрасно понимаю, что эта реклама – 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Именно поэтому министерство культуры и информационной политики в ближайшее время инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО, чтобы услышать мнение самих медийщиков", – написал Ткаченко на своем канале в Telegram.

По словам министра, разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года.

"Переходный период есть и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь. В первую очередь для них самих", – добавил Ткаченко.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


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вообще всю рекламу запретить на радио и телевидении.
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19.08.2021 12:44 Відповісти
А где ж тогда Г+Г будет харчеваться? СНБО поручил Кабмину запретить рекламу лекарственных средств на радио и телевидении - Цензор.НЕТ 4008
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19.08.2021 14:18 Відповісти
они-то как раз из бюджета, остальные будут сосать лапу.
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19.08.2021 15:38 Відповісти
это практика всех нормальных, цивилизованных стран, потому что сесесеровские Алеши начинают лечить геморрой "зеленкой", но я сомневаюсь что Крыса радуцкий и кгбэшное Чмо пальчевский с старым рЫговским Каблом богатыревой и т.д дадут это сделать, ведь нарко-анализы Клоуна у пальчевского....
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19.08.2021 13:55 Відповісти
Медійник грьобаний... як споживач, я розумію, що через цю рекламу ліки мені впарюють дорожче мінімум на третину вартості....
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19.08.2021 15:04 Відповісти
Они не так о здоровье народа беспокоятся, как о своей выгоде, и о своём благе.
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19.08.2021 18:53 Відповісти
вот спасибо нашему руководству, это же как народ сразу жить лучше станет, дождались !
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20.08.2021 00:04 Відповісти
ну так будут рекламировать пирожки на фоне которых будут жрать таблетки.... делов
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20.08.2021 07:42 Відповісти
Головне щоб не пхали упаковку в камеру. Дуже бісить, коли ніби розігрують сценку з життя, а одна курва другій пхає ту упаковку під носа.
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20.08.2021 08:50 Відповісти
Вообще-то когда-то давно рекламу на ТВ нам обосновывали неспособностью телеканалов выжить без неё... Теперь почти все телеканалы платные, соответственно должны быть ВООБЩЕ без какой-либо рекламы. Ю-туб ведь предлагает платную подписку в обмен на ролики без рекламы. Я считаю, что необходимо делать обращение к своим депутатам, а те в свою очередь в комитет соответствующий - об упразднении рекламы на платных каналах!
(Почему это не произошло автоматически, всем понятно).
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20.08.2021 07:44 Відповісти
абсолютно логічно, якщо я плачу за те, що можу подивитись якісь телеканали (кабельне телебачення), то якого хріна вони мені показують рекламу, за це мені грошей не платять, а я не плачу щоб на рекламу дивитись, якщо з рекламою, то безкоштовно.
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20.08.2021 08:04 Відповісти
У нас дуже дебільна реклама. Тупа. особливо побутова хімія і лікарська ЇЇ всю треба заборонити. Залишити лише таку, яка йде на ночах пожирачів реклами.
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20.08.2021 08:48 Відповісти
 
 