В Украине зафиксировали 1 560 новых случаев COVID-19

На утро 19 августа в Украине зафиксировали 1 560 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 90 детей и 35 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 665 человек, умерло 32 пациента, выздоровело – 898. Кроме того, совершили 50 593 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (245), Харьковской (130) Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 270 226 человек, выздоровело – 2 199 118, летальных случаев зафиксировали 53 368. Также провели 11 749 847 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 914 255 человек, за прошедшие сутки – 120 004. Полностью иммунизированы 2 908 748 украинцев.

Днем ранее, 18 августа сообщили о 1 447 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 17 августа – о 790 новых случаях заболевания, 16 августа – о 417 новых случаях.