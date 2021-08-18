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Кабмин разрешил не уходить на самоизоляцию после прибытия в Украину с одной дозой вакцины

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Кабмин разрешил не уходить на самоизоляцию после прибытия в Украину с одной дозой вакцины

Кабинет министров разрешил после пересечения границы не идти на самоизоляцию лицам, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду, 18 августа, передает Интерфакс-Украина.

Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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