Кабмин разрешил не уходить на самоизоляцию после прибытия в Украину с одной дозой вакцины
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Кабинет министров разрешил после пересечения границы не идти на самоизоляцию лицам, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду, 18 августа, передает Интерфакс-Украина.
Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.
Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.
Джерело: Интерфакс-Украина
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