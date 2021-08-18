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Цены на газ в Европе упали на 10% из-за ложных данных о запуске "Северного потока-2"

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Цены на газ в Европе упали на 10% из-за ложных данных о запуске

Цена газа в Европе вечером в среду упала примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток-2", строительство которого не завершено.

В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали – Libmin II, передает Интерфакс-Украина.

Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00.

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке испытала заметное падение. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.

Позднее цена восстановилась до примерно $550. Свежие данные Gascade за час с 17:00 до 18:00 снова показывают отсутствие прокачки.

Как сообщалось, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+2
А трейдеры разве не в курсе, что даже после завершения укладки трубы идут минимум 1-2 месяца на заполнение и пуско-наладочные работы? Минимум.
Нет, тут кто-то сработал. Скорее всего, биржевые спекулянты.
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18.08.2021 20:17
+2
потрібно тебе заспамити
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19.08.2021 07:49
+2
Я дивлюся як всі паряться с трубою мордора.
Може дарма...

Вангую трубі долю їх літаків, так би мовити трубі труба
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19.08.2021 10:35
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А трейдеры разве не в курсе, что даже после завершения укладки трубы идут минимум 1-2 месяца на заполнение и пуско-наладочные работы? Минимум.
Нет, тут кто-то сработал. Скорее всего, биржевые спекулянты.
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18.08.2021 20:17 Відповісти
Потрібно починати продавати український газ з підземних газових сховищ!
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18.08.2021 22:12 Відповісти
Рано ще продавати потрібно на піку в січні
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18.08.2021 23:14 Відповісти
газ зараз коштує дорого виключно на підставі очікувань бурного економічного під'ому в ЄС, запланованого на друге півріччя 2021 року. За пару місяців ціна впаде до 150 доларів за 1000 кубометрів, коли з'ясується що прогнози Світового банку неправдиві.
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19.08.2021 15:26 Відповісти
потрібно тебе заспамити
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19.08.2021 07:49 Відповісти
Перед опалювальним сезоном Цены на газ в Европе упали на 10% из-за ложных данных о запуске "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1868 .. ? А зимою чим топити , кізяками .? Так вже і їх нема ..В тебе з головою все ОК ?
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19.08.2021 09:19 Відповісти
Зимою отопити Україну запасами газу в підземних газових сховищах все одно не вийде, якщо путін відключить газ. Половина України замерзне і загинуть сотні тисяч громадян які не зможуть поставити в квартирі буржуйку і топити власним паркетом та *******. Тому зараз потрібно продавати газ масово і на ці гроші переводити котельні на біопаливо, щоб без газу не зупиняти опалення будинків.
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19.08.2021 15:28 Відповісти
Тактика понятна. Сначала задрал цену до небес а потом опустил на 10%. Х***ло уже подготавливает европейцев что газ по СП-2 будет дешевле.
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18.08.2021 21:55 Відповісти
Из-за шторма несколько дней продолжается простой в трубоукладке. Осталось 14,769 км, из которых менее 1 км в датских водах.
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18.08.2021 22:36 Відповісти
попки разработают, а потом будете их и в большие 8-ки принимать и ОБСЕ и русский в школах учить...
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19.08.2021 10:35 Відповісти
Я дивлюся як всі паряться с трубою мордора.
Може дарма...

Вангую трубі долю їх літаків, так би мовити трубі труба
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19.08.2021 10:35 Відповісти
Вангую,грудень 100 ує ....за 1000 куб. візьміть будь-ласка!!!!
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19.08.2021 12:44 Відповісти
имхо, неплохая иллюстрация экономической обоснованности сегодняшней цены на этот самый газ.
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19.08.2021 10:36 Відповісти
Спочату трохи зросла ціна, потім симетрично знизилася. Ціни тут https://www.powernext.com/
Цены на газ в Европе упали на 10% из-за ложных данных о запуске "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6312
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19.08.2021 12:35 Відповісти
 
 