Цены на газ в Европе упали на 10% из-за ложных данных о запуске "Северного потока-2"

Цена газа в Европе вечером в среду упала примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток-2", строительство которого не завершено.

В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали – Libmin II, передает Интерфакс-Украина.

Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00.

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке испытала заметное падение. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.

Позднее цена восстановилась до примерно $550. Свежие данные Gascade за час с 17:00 до 18:00 снова показывают отсутствие прокачки.

Как сообщалось, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.