На энергоблоке Бурштынской ТЭС Ахметова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

В маслобаке котлотурбинного цеха энергоблока №3 "ДТЭ Бурштынской ТЭС" произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 16:51.

"Как выяснилось, возник пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинного цеха №3 на отметке 9,6 м. По состоянию на 17:50 возник пожар маслобака объемом 45 кубометров. В результате пожара повреждена система пожаротушения", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара было привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС. В 18:04 также было решено привлечь пожарный поезд.

"По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается. Есть сильное задымление. Ситуация контролируется. Предварительно жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе "ДТЭК Бурштынской ТЭС" вточнили, что из-за пожара энергоблок №3 был отключен от сети в 16:50.

"Отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова", – уверяют на предприятии.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.