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пожежа (167) ДТЕК (1261) Бурштинський енергоострів (31)

На энергоблоке Бурштынской ТЭС Ахметова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

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На энергоблоке Бурштынской ТЭС Ахметова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

В маслобаке котлотурбинного цеха энергоблока №3 "ДТЭ Бурштынской ТЭС" произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 16:51.

"Как выяснилось, возник пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинного цеха №3 на отметке 9,6 м. По состоянию на 17:50 возник пожар маслобака объемом 45 кубометров. В результате пожара повреждена система пожаротушения", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара было привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС. В 18:04 также было решено привлечь пожарный поезд.

"По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается. Есть сильное задымление. Ситуация контролируется. Предварительно жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе "ДТЭК Бурштынской ТЭС" вточнили, что из-за пожара энергоблок №3 был отключен от сети в 16:50.

"Отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова", – уверяют на предприятии.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. 

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.

Автор: Михайло Орлюк
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Погане дешеве мастило без присадок загорається скорше ніж мало би бути за технологією! Це порушення правил експлуатації турбін і за це всі ТЕС Ахметова мають повернути в державну власність рішення РНБОУ!
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18.08.2021 22:09 Відповісти
відключіть цьому дурню інтернет
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19.08.2021 07:48 Відповісти
Бог не фраер, всё видит, это ему за всю его "доброту".
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18.08.2021 22:40 Відповісти
Вот вам и крепкий хозяйственник. Додуматься отдать бандитам стратегические енергокомпании. Будем не только газ и и електроенергию у Рашки просить
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19.08.2021 10:54 Відповісти
"В результате пожара повреждена система пожаротушения" - це було б смішно, якби не було так сумно. Лише за такий пр...б ТЕС треба забирати у "ефєктівних хазяйствєнніков" у власність держави.
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19.08.2021 13:14 Відповісти
Вредительство 100%
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19.08.2021 14:52 Відповісти
 
 