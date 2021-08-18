Для Днепра и Кривого Рога купят новые трамваи на 1,2 миллиарда

Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской обладминистрации объявил тендер в системе ProZorro со стартовой ценой в 1,2 млрд грн на закупку многосекционных низкопольных трамваев для городов Днепр и Кривой Рог.

Всего планируется закупить 18 вагонов, что дает примерную стартовую цену в 66,66 млн грн за один трамвай, передает Пассажирский транспорт.

Электронные торги состоятся 25 октября. Срок подачи заявок на участие в тендере до 17 сентября, срок обжалования условий тендера до 13 сентября.

Все 18 вагонов должны быть изготовлены и переданы заказчику до 31 декабря 2022 года.

Согласно техническим требованиям, указанным в тендерной документации, трамваи должны быть полностью новыми, не ранее 2021 года выпуска (чтобы "отсечь" изготовленные ранее и не проданные вагоны), трехсекционными, с полностью низким уровнем пола, но при этом допускаются продольные наклоны пола до 8 градусов. Длина вагонов - не менее 27 метров (таким образом "отсекается" польский завод "Песа" с его 26-метровыми трамваями), ширина более 2,5 метров. Должны быть применены колеса малого диаметра - 610 мм с новыми бандажами и до 580 мм с изношенными бандажами. Впервые в истории Украины заказываются "двусторонние" трамваи с двумя кабинами управления и дверьми по оба борта вагона - не менее 4 двойных и 2 одинарных дверей с каждой стороны.

Система управления тяговыми электродвигателями должна быть выполнена на базе IGBT-транзисторов. Сами электродвигатели, тележки и другие важнейшие элементы электрооборудования должны быть взаимозаменяемыми между вагонами данного типа - это требование сделано, чтобы избежать применения различных комплектующих в вагонах одной серии. Оговаривается цифровая система диагностики всех узлов вагона, вывод всей информации на дисплей в кабине водителя и ряд других современных опций. Указывается на необходимость удобного доступа ко всем узлам.

Оговаривается, что трамваи должны иметь автономный ход на расстояние не менее 150 метров, в том числе в кривых. Эта опция важна для маневров вагонов в депо, а также в случае аварийной остановки в местах пересечений трамвайной и троллейбусной контактной сети, где могут быть обесточенные участки длиной в несколько метров.

В салоне должно быть не менее 50 сидячих мест при общей вместимости не менее 200 пассажиров при заполненности в 5 человек на квадратный метр. Пассажирский салон и кабина водителя должны быть кондиционированы и снабжены системой отопления. Для пассажиров должны быть системы электронного табло, аудиоинформаторов, USB-порты для зарядки гаджетов и тому подобное.