Кабмин упростил регистрацию мощностей по производству кормов для животных

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, принял постановление, которое упрощает процедуру государственной регистрации мощностей по изготовлению кормов, а также предоставляет операторам рынка свободный и бесплатный доступ к сведениям о кормовых материалах и свойствах кормов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, постановлением утверждены порядки:

выдачи, переоформления, выдачи дубликата и аннулирования эксплуатационного разрешения на мощности Госпродпотребслужбой;

осуществления государственной регистрации мощностей, которые используются на любой стадии производства и/или оборота кормов и не требуют получения эксплуатационного разрешения;

формирования и ведения государственного каталога кормовых материалов;

формирования и ведения Государственного реестра утверждений о свойствах кормов для особых питательных целей.

"Наша цель – обеспечить правовую основу для изготовления, обращения и использования безопасных для потребления животными кормов. Принятый документ предоставляет операторам рынка бесплатный доступ к информации о свойствах кормов, которые они будут использовать при маркировке продукции. Также мы вводим четкие и понятные требования для государственной регистрации мощностей и упрощаем механизм выдачи эксплуатационных разрешений на мощности Госпродпотребслужбой", – прокомментировала заместительница министра экономики Ирина Новикова.

Ожидается, что реализация этого постановления приблизит законодательство Украины о кормах к европейскому и обеспечит выполнение закона "О безопасности и гигиене кормов".

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течении четырех лет ввозить в Украину зарегистрированные в ЕС добавки для производства кормов для домашних животных без отдельной их регистрации в Украине.