В электронную форму перевели уже 900 тысяч трудовых книжек. ИНФОГРАФИКА

С января 2020 года органы Пенсионного фонда Украины перевели в электронную форму 900,1 тыс. бумажных электронных книжек работающих украинцев.

Об этом говориттся в сообщении Пенсионного фонда.

Как сообщается, с 10 июня, когда в силу вступил закон, уравнивающий электронные и бумажные трудовые книжки, компании-работодатели (выступают страховальщиками) подали на оцифровку 107,3 тыс. скан-копий трудовых, сами застрахованные лица – 127,9 тыс.

Электронные трудовые книжки нужны для автоматического назначения пенсии на основе страхового стажа гражданина. По данным Министерства социальной политики по состоянию на середину 2021 года взносы ЕСВ оплачивают 13 млн работающих украинцев.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.