Stolitsa Group остановила строительство ЖК обанкротившегося банка "Аркада" в Киеве

В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада", с понедельника, 16 августа. Остановить должны были и финансирование строительства.

Об этом сообщил гендиректор "Столица Групп" Эдуард Соколовский, передает LIGA.net.

Речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки.

Теперь все финансирование остановлено и идут переговоры, заявил Соколовский.

"Сторона восемь (Stolitsa Group) официально предупредила общественный актив, что с понедельника прекращается все финансирование в отношении "Эврики", "Патриотики на озерах" и "Патриотики". Мы финансировать по этому меморандуму не имеем права. Это не шантаж, это выполнение меморандума", – заявил Соколовский.

На странице инвесторов ЖК "Аркады" сообщили, что с 16 августа застройщик перестал платить за электроэнергию, потребленную ЖК, и остановил финансирование охранных компаний.

Представитель охранной компании заявил, что с ними расторгли контракт и они вынуждены покинуть объект. Теперь охрану объектов возложили на инвесторов, добавил он.

Инвесторы также начали сбор подписей с требованием сменить представительницу ЖК "Эврика" Людмилу Шевченко. Инвесторы обвиняют ее в срыве строительства и приостановлении действия меморандума по достройке домов.

Связанная с банком Аркада компания "Аркада-строительство" строила 39 домов в больших жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Бывший глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

7 апреля 2021 года власти Киева подписали меморандум о достройке жилых домов банка "Аркада".