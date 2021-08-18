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Лоукостер Bees Airline запустит регистрацию онлайн до конца года

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Лоукостер Bees Airline запустит регистрацию онлайн до конца года

Украинский лоукостер Bees Airline до конца 2021 года запустит онлайн-регистрацию на рейсы.

Об этом сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора, передает avianews.com.

По словам Джиджоры, сейчас авиакомпания ведет переговоры о покупке необходимого IT-решения, которое сделает возможным новую услугу.

В первое время после запуска онлайн-регистрации обычная регистрация на стойке в аэропорту останется бесплатной. При этом в режиме дистанционной регистрации пассажир сможет бесплатно выбрать место в стандартном ряду за исключением первого ряда и аварийных рядов.

В дальнейшем Bees Airline рассматривает возможность введения платы за получение посадочного талона в аэропорту и выбора места во время онлайн-регистрации. Однако новый сбор будет появляться постепенно, а не сразу после запуска дистанционной регистрации.

Онлайн-регистрация удобна для путешественников, которые летят только с ручной кладью. Она позволяет дома сгенерировать посадочный талон, а по прибытию в аэропорт не стоять в очереди на стойку регистрации, а сразу идти на контроль безопасности.

Bees Airline начал коммерческие полеты в марте 2021 года. Сейчас парк авиакомпании состоит из четырех среднемагистральных самолетов Boeing 737-800. Они рассчитаны на перевозку 189 пассажиров в одном салоне экономического класса.

Лоукостер специализируется на выполнении международных чартерных и регулярных рейсов из основной базы в аэропорту "Киев" (Жуляны), а также из Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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