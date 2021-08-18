СБУ обнаружила схему откатов за выплату премий военным в ООС

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, организовавшего схему незаконного обогащения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, почти год злоумышленник собирал "дань" с подчиненных.

По данным следствия, он "торговал" надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС. За возможность получить максимальную надбавку нужно было оплатить половину из полученной суммы.

"В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в размере минимум 70 тыс. грн ежемесячно", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного довольствия.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали во время получения очередной "дани" от военнослужащего.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.