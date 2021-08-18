Застройщик с помощью судов получил разрешение на строительство высотки на столичном Печерске

Государственная архитектурно-строительная инспекция 11 августа выдала разрешение на строительство жилищно-административного комплекса со встроенными и пристроенными помещениями общественного и торгового назначения с объектами социальной сферы и наземным и подземным паркингами по ул. Евгения Коновальца, 30, в Печерском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Комплекс будет иметь 26 надземных этажей и 2 подземных, в нем запланирована 491 квартира. Данных о паркоместах не указано. Общая площадь дома составит около 61 тыс. кв. м.

Новый жилой комплекс существенно увеличит плотность густонаселенного района вблизи станции метро "Печерская".

Градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования этого жилищно-общественного комплекса Департамент градостроительства КГГА выдал в январе 2020 года. В этих ГУО было установлено ограничение по высоте здания – не выше 27 метров, поскольку участок по ул. Коновальца, 30 находится в пределах исторического центра города, Центральной планировочной зоны, исторического ареала.

Чтобы снять это ограничение, застройщик обратился в Окружной админсуд Киева, который в июле 2020 года признал противоправным и отменил предельное ограничение высотности застройки. В ноябре того же года апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, и оно вступило в законную силу.

При этом другим своим решением Окружной админсуд отменил еще ряд абзацев градостроительных условий и ограничений, касающихся необходимости получить согласование застройки от органов охраны культурного наследия. Это решение также оставил без изменений апелляционный суд. Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции.

Жилищно-административный комплекс на ул. Коновальца (ранее – Щорса), 30, строится на участке площадью 0,59 га. Ранее 0,43 га этого участка находилось в пользовании хлебозавода №1 – на этой территории предполагалось строительство детского сада. На основании решения Киевсовета 2007 года это участок был продан ООО "Житловисотбуд". Стоимость участка в решении была определена в размере 9 млн грн. Вместе с "Житловисотбудом" право застройки участка (суперфиций) имеет ООО "Будгруппроектинвест-7". Кроме того, "Житловисотбуд" арендует рядом еще 0,11 га.

Генподрядчиком строительства является ООО "Инвестремстрой", а проектную документацию разрабатывало ООО "Эдельбург Архитектс".

Владельцем ООО "Житловисотбуд" указан Мехмет Вахит Сачаклыоглу. Он возглавляет правление компании Metal Yapi Konut Ukraine – это холдинг, который более 30 лет работает на рынке недвижимости Турции. До декабря 2020 года Мехмет Вахит Сачаклыоглу владел "Житловисотбудом" через лондонскую компанию Upward Developments Limited.

Собственниками ООО "Будгруппроектинвест-7" являются ООО "Студия-Лада" (50%) и ООО "Эдельбург Девелопмент" (50%).

Руководителем и владельцем ООО "Студия-Лада" указан Роман Тарасюк из Львова. Он также является совладельцем ОО "Байкерский клуб "Риэл", руководителем которого указан Ростислав Мельник. Вместе с Мельником Тарасюк значится одним из совладельцев АО "ЗНВКИФ "Беркли" и АО "ЗНВКИФ "Реновация". Также Тарасюк возглавляет "Благотворительный фонд Ростислава Мельника".

Ростислав Мельник является президентом Корпорации Недвижимости "РИЕЛ", является членом президиума Федерации тенниса Украины, возглавлял львовскую областную федерацию тенниса до 2020 года. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 116 округу (Львов) от партии "Слуга народа", не прошел.

Собственниками ООО "Едельбург Девелопмент" являются ООО "Киевская универсальная строительная" (50%) и Ирина Симончук (50%). Владельцами "Киевской универсальной строительной" указана Ольга Солопова (50%) и братья Валерий и Сергей Левцовы (50%).

Последние являются соответственно подписантом и руководителем ООО "Эдельбург Девелопмент"; а в 2017-2020 годах руководителем этой фирмы был экс-глава столичного Госархстройконтроля (в 2010-2014 годах) Сергей Кучер. Сергей Левцов в 2006-2008 годах был помощником Кучера, когда тот был депутатом Киевсовета. Сергей Левцов является свояком Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне.

Ирина Симончук, родственник Ольги Солоповой – Александр Солопов и Екатерина Кучер – родственница Сергея Кучера являются совладельцами ООО "КУА "Инвестиционный дом". В 2017-2018 годах Кучер сам был совладельцем КУА "Инвестиционный дом".