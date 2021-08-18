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Нацбанк утвердил график работы банков на длинные выходные

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Нацбанк утвердил график работы банков на длинные выходные

Национальный банк утвердил график работы банковской системы из-за переноса рабочих дней в связи с празднованием 30-летия Независимости Украины.

Согласно распоряжению Кабмина, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота), а 24 августа объявлен праздничным выходным днем, напоминает пресс-служба НБУ.

В связи с этим банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

21-24 августа – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа. 23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка).

28 августа объявлен обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня – 28 августа.

Автор: Михайло Орлюк
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