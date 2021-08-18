Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), применила максимальные штрафные санкции в размере 1,7 млн грн в отношении ООО "Энера Винница" и АО "Винницаоблэнерго" за недопуск комиссии к проведению выездной проверки.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 18 августа, передает отраслевое издание ExPro.
"По результатам обращения Службы безопасности Комиссия приняла решение о проведении внеплановой проверки "Энера Винница" и "Винницаоблэнерго". Во время выезда наши представители были не допущены к проведению проверки. Поскольку такое нарушение является грубым и считается неуважением к представительству НКРЭКУ, поэтому мы предлагаем применить самый большой штраф", – пояснила в ходе заседания член Нацкомиссии Ольга Бабий.
Также, в НКРЭКУ отметили, что в группу проверки компаний входили представители Госэнергонадзора и Службы безопасности Украины.
Кроме того, НКРЭКУ оштрафовала АО "Прикарпатьеоблэнерго" на 85 тыс. грн за ряд нарушений, в частности, нарушение сроков присоединения электроустановок и несоответствие объемов купленной ОСР электроэнергии для компенсации технологических потерь. Также на 170 тыс. грн было оштрафовано ПАО "Черкассыоблэнерго" за нарушения при представлении отчетности, соблюдении инвестиционной программы и структуры тарифа.
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Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".
НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.
В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.
Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.
Бенефициаром ООО "Энера Винница" в госреестре также указан Григоришин.
Будь ласка, зачекайте...
І у кого Вінницьке Обленерго крало електрику? У самих себе. Чию електроенергію вони вкрали? Я так думаю, що це банальне рейдерство
не крало електричество у себя а просто списывало его как потери, а все потери в сетях оплачивает конечный потребитель, т.е. население и производство.
Особисто я ... в .. спам
т.к. производители ЕЕ и ОСР всегда когда подают для утверждения в НКРЕ свои цены (НКРЕ никогда их с потолка не берет их подают частные компании поставщики ЕЕ и ОСР) и закладывает туда технологические потери как и стоимость модернизации сети и оборудования, но почему-то после модернизации у обл энерго возврастают потери,
это выглядит как мы починили автомобиль для такси только бензина он стал жрать больше по этому пассажиры должны платить больше.
"криптофермою", яка такою не була і сплачувала за електрику - платежки в студию раз Вы выступаете адвокатом криптофермы, интересно по какому тарифу и какой объем електричества оплачивался, т.к. если работать честно и оплачивать распределение+електричество в Украине криптоферма тупо не окупит себя, единственный вариант это играться с зеленым тарифом,тарифом для населения и потерями ЕЕ или тупо воровать електричество.
СБУ що виробник електрики? Хто потерпілий?
Відкрию Вам секрет, що не має потерпілого, от тому і наїжджають із тупими зеленими фантазіями про криптоферму, та іще і нелегальну і т.і. Ну, це як звинувачувати у вбивстві без небіжчика.
Просто нахабно стирили у фірми, що арендувала приміщення ігрових 3800 ігрових приставок на 1 млн. евро, відвезла їх на рибний склад
Як там можуть рядові споживачі постраждати, коли їм вартість електрики встановлює не Обленерго, і вона в двіч менша ніж платила "криптоферма".
І, взагалі "висвітлена на сайті Комісії інформація неодноразово перевірялась Сектором НКРЕКП у Вінницькій області за участю співробітників СБУ у Вінницькій області, в якості членів комісії, під час проведення перевірок ліцензованої діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (остання планова перевірка проводилась за період 2019-2020 роки, акт від 07.06.2021 № 291). За результатами перевірок фактів, які б свідчили про штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів тарифів, встановлено не було".
Але якщо сильно хочеться відтиснути бізнес, то можна і місцевих молодиків з якогось там ГО найняти, які жбурляли частини старих компів та розклеювали образливі листівки
И разберись с рынком електроенергии в Украине который наступил в 2019г. и почему такие графики, ценообразование на этом рынке, кто что продает, за что отвечает и не пиши тут чушь.
Никто твою криптоферму отжимать не собирался, т.к. только ты ее отожмешь, то тебе облэнерго влупит настоящую цену за электричество резко вспомнят что потери они на тебя списать не могут и.т.д, что ты ее сразу и закроешь и продашь ее на ОЛХе по частям.
вот документы на основании чего суд идет, ознакамливайся:
https://ukranews.com/news/789155-pod-prikrytiem-borby-s-fermoj-bitkoinov-sbu-paralizovala-deyatelnost-legalnoj-it-kompanii-smi
Смотря на все эти "почему" и зная, что простым смертным облэнерго руки выкрутит с бумагами чтоб запитать приусадебный дом, то складывается впечатление, что облэнерго в ж-пу целовало эту криптоферму и делало все по льготной цене для них, по этому не зря СБУ зацепилось за кражу електроенергии и жаль что осмотр СБУ был поверхностным там еще вопрос о наличия второго безучетного фидера остался открытым т.к. все явно указывает на это.
Де постраждала сторона, власник електрики, яку вкрали?
З цього треба починати.
Уже якийсь таємний фідер придумуєш, це ж не дрібний дротик, там переріз з руку. Знайти його раз плюнути. Двічі обшукували та обкрадали. Не знайшли
Офіційно від Вінницяобленерго (з відкритого листа до НКРЕКП) у кожному рядку доводить некомпетентність цих перевіряльників разом із СБУ разом узятих, справедливо виставляючи їх дурнями. Читаємо хоча б це:
Товариство (ред. Вінницяобленерго) було б вдячне отримати більш конкретну інформацію від НКРЕКП щодо майнової шкоди, в який спосіб і ким завдана АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» внаслідок злочинних дій невстановлених осіб.
Таким чином з логіки справи, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО краде само у себе