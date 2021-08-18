Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), применила максимальные штрафные санкции в размере 1,7 млн грн в отношении ООО "Энера Винница" и АО "Винницаоблэнерго" за недопуск комиссии к проведению выездной проверки.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 18 августа, передает отраслевое издание ExPro.

"По результатам обращения Службы безопасности Комиссия приняла решение о проведении внеплановой проверки "Энера Винница" и "Винницаоблэнерго". Во время выезда наши представители были не допущены к проведению проверки. Поскольку такое нарушение является грубым и считается неуважением к представительству НКРЭКУ, поэтому мы предлагаем применить самый большой штраф", – пояснила в ходе заседания член Нацкомиссии Ольга Бабий.

Также, в НКРЭКУ отметили, что в группу проверки компаний входили представители Госэнергонадзора и Службы безопасности Украины.

Кроме того, НКРЭКУ оштрафовала АО "Прикарпатьеоблэнерго" на 85 тыс. грн за ряд нарушений, в частности, нарушение сроков присоединения электроустановок и несоответствие объемов купленной ОСР электроэнергии для компенсации технологических потерь. Также на 170 тыс. грн было оштрафовано ПАО "Черкассыоблэнерго" за нарушения при представлении отчетности, соблюдении инвестиционной программы и структуры тарифа.

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Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".

НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.

В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.

Бенефициаром ООО "Энера Винница" в госреестре также указан Григоришин.