БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
828 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
4 270 37
Вінниця (165) Вінницька область (135) Григоришин (189) обленерго (310) НКРЕКП (1370) криптовалюта (549)

Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме

Новини БізнесЦензор Енергетика

Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), применила максимальные штрафные санкции в размере 1,7 млн грн в отношении ООО "Энера Винница" и АО "Винницаоблэнерго" за недопуск комиссии к проведению выездной проверки.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 18 августа, передает отраслевое издание ExPro.

"По результатам обращения Службы безопасности Комиссия приняла решение о проведении внеплановой проверки "Энера Винница" и "Винницаоблэнерго". Во время выезда наши представители были не допущены к проведению проверки. Поскольку такое нарушение является грубым и считается неуважением к представительству НКРЭКУ, поэтому мы предлагаем применить самый большой штраф", – пояснила в ходе заседания член Нацкомиссии Ольга Бабий.

Также, в НКРЭКУ отметили, что в группу проверки компаний входили представители Госэнергонадзора и Службы безопасности Украины.

Кроме того, НКРЭКУ оштрафовала АО "Прикарпатьеоблэнерго" на 85 тыс. грн за ряд нарушений, в частности, нарушение сроков присоединения электроустановок и несоответствие объемов купленной ОСР электроэнергии для компенсации технологических потерь. Также на 170 тыс. грн было оштрафовано ПАО "Черкассыоблэнерго" за нарушения при представлении отчетности, соблюдении инвестиционной программы и структуры тарифа.

Читайте также: Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы

Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".

НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ.

В свою очередь руководство "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.

Бенефициаром ООО "Энера Винница" в госреестре также указан Григоришин.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+4
Службы безопасности Украины, не пустили на стратегический объект Украины ООО "Энера Винница" и АО "Винницаоблэнерго", т.е. Григоришин единолично в один прекрасный момент может тупо взорвать, здать на металлолом и т.д. эти объекты, оставив область без електричетва, а государство с народом должно будет это восстанавливать за свои деньги, а СБУ тупо будет продолжать стоять под дверью и рассказывать что их не пускают? - это напоминает как здавали Крым з Донбассом в 2014г, тогда тоже говорили, что не пускают ...
показати весь коментар
18.08.2021 22:41
+2
ДУРНІ РОЗМОВИ, ЧОМУ СБУ БЕЗДІЄ,
показати весь коментар
18.08.2021 17:46
+2
Служба Брелков Украины в состоянии только посылки с алика шмонать
показати весь коментар
19.08.2021 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДУРНІ РОЗМОВИ, ЧОМУ СБУ БЕЗДІЄ,
показати весь коментар
18.08.2021 17:46 Відповісти
Как называется спецназ СБУ? Альфа, кажется?
показати весь коментар
18.08.2021 21:24 Відповісти
Не розумію, чому криптоферма - нелегальна?
І у кого Вінницьке Обленерго крало електрику? У самих себе. Чию електроенергію вони вкрали? Я так думаю, що це банальне рейдерство
показати весь коментар
18.08.2021 21:53 Відповісти
НКРЭКУ также отметила рост потерь электроэнергии в сетях АО "Винницаоблэнерго", что может свидетельствовать о причастности компании к функционированию крупной нелегальной криптофермы, обнаруженной СБУ. Источник: https://biz.censor.net/n3283437
не крало електричество у себя а просто списывало его как потери, а все потери в сетях оплачивает конечный потребитель, т.е. население и производство.
показати весь коментар
18.08.2021 22:34 Відповісти
и по видимому, наказать тут надо инспектора и того, кто не дал инспектору проверить. Ищите конкретное физическое лицо, возвращайте деньги, лишате права занимать должность, а то задолбали эти магические трюки, когда управленец испортит жизни сотен тысяч людей, а его потом впихивают куда-то ещё (а своей совести нет чтобы сделать харакири и перестать портить людям жизнь, а она блин печальная и злая с каждым днём злее)!
показати весь коментар
18.08.2021 22:55 Відповісти
Якась ахінея виходить. Вінницяобленерго начебто невідомо у кого краде електрику, а руйнують ІТ фірму "ММІ ІНЖИНІРИНГ", яка до того обленерго не має ніякого відношення, тільки туди гроші платила. І якій, доречі, всього 1 рік і 10 місяців. Ну, не могли вони в 2018-2019 щось красти, бо не було їх. Це що до Вашого посилання про надмірні втрати. Так саме у них СБУ конфіскувала обладнання на більше ніж 1 млн. євро.
показати весь коментар
19.08.2021 12:20 Відповісти
правильно и не могла быть до 2019г., а почему после 2019г появились - сам догадайся почему Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 6378 . кто варится в энергорынке Украины поймет, как поняло и СБУ сначала с Онищенко, теперь с Григоришиным.
показати весь коментар
20.08.2021 13:33 Відповісти
Краще "догадайся" сам, куди з такими, як у тебе "доводами" посилають ... Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 2110
Особисто я ... в .. спам
показати весь коментар
20.08.2021 13:54 Відповісти
Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 2336
показати весь коментар
20.08.2021 14:53 Відповісти
в криптоферме нет ничё нелегального до тех пор пока вы платите за электричество со своего кармана, а не лезете в мой! Это кстати, правда, что все эти потери разделят и каждый из нас будет вынужден заплатить за того парня который обокрал?
показати весь коментар
18.08.2021 22:58 Відповісти
Вашого "кармана" там не має. Виробляють електрику переважно приватні компанії, транспортують і продають теж. Ціну для Вас встановлює НКРЕКП, доречі вдвічі занижену ціну порівняно з тією ж т.з. "криптофермою", яка такою не була і сплачувала за електрику
показати весь коментар
19.08.2021 12:09 Відповісти
Вашого "кармана" там не має.- бред почитай правила и кто оплачивает все потери - их оплачивает население и производство и опять повторно население, которое покупает у этого производства товар
т.к. производители ЕЕ и ОСР всегда когда подают для утверждения в НКРЕ свои цены (НКРЕ никогда их с потолка не берет их подают частные компании поставщики ЕЕ и ОСР) и закладывает туда технологические потери как и стоимость модернизации сети и оборудования, но почему-то после модернизации у обл энерго возврастают потери,
это выглядит как мы починили автомобиль для такси только бензина он стал жрать больше по этому пассажиры должны платить больше.
"криптофермою", яка такою не була і сплачувала за електрику - платежки в студию раз Вы выступаете адвокатом криптофермы, интересно по какому тарифу и какой объем електричества оплачивался, т.к. если работать честно и оплачивать распределение+електричество в Украине криптоферма тупо не окупит себя, единственный вариант это играться с зеленым тарифом,тарифом для населения и потерями ЕЕ или тупо воровать електричество.
показати весь коментар
20.08.2021 10:25 Відповісти
Облэнерго не производит энергию. Значит крало у его производителей.
показати весь коментар
19.08.2021 01:17 Відповісти
Обленерго транспортує енергію, чи закуповує оптом, а потім перепродує, то не має значення. Питання в тому, у кого з виробників електрики є претензії до Вінницяобленерго про те що воно, щось там вкрало?
СБУ що виробник електрики? Хто потерпілий?
Відкрию Вам секрет, що не має потерпілого, от тому і наїжджають із тупими зеленими фантазіями про криптоферму, та іще і нелегальну і т.і. Ну, це як звинувачувати у вбивстві без небіжчика.
Просто нахабно стирили у фірми, що арендувала приміщення ігрових 3800 ігрових приставок на 1 млн. евро, відвезла їх на рибний склад
показати весь коментар
19.08.2021 11:46 Відповісти
потерпели потребители електричества-как население так и производства, которые оплачивают потери включенные в тариф на распределение и ЕЕ, а обл. энерго их втихую продает криптоферме, да какую-то часть криптоферма оплачивала, чтоб потом вопеть, что на них наехали, но не всю.Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 4378
показати весь коментар
20.08.2021 10:32 Відповісти
До чого ті Ваші графіки, коли т.з. криптоферма почала працювати з липня 2020 року, тоді як раз втрати набагато зменшилися (ну за вашим графіком). І, взагалі, те що інкримінують т.з. криптофермі з "крадіжки" електрики, то там підстанції потрібної потужності НЕ МАЄ.
Як там можуть рядові споживачі постраждати, коли їм вартість електрики встановлює не Обленерго, і вона в двіч менша ніж платила "криптоферма".
І, взагалі "висвітлена на сайті Комісії інформація неодноразово перевірялась Сектором НКРЕКП у Вінницькій області за участю співробітників СБУ у Вінницькій області, в якості членів комісії, під час проведення перевірок ліцензованої діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (остання планова перевірка проводилась за період 2019-2020 роки, акт від 07.06.2021 № 291). За результатами перевірок фактів, які б свідчили про штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів тарифів, встановлено не було".
Але якщо сильно хочеться відтиснути бізнес, то можна і місцевих молодиків з якогось там ГО найняти, які жбурляли частини старих компів та розклеювали образливі листівки
показати весь коментар
20.08.2021 11:31 Відповісти
то там підстанції потрібної потужності НЕ МАЄ-документы в студию к какой подстанции была подключена твоя криптоферма согласно акта розмежування балансовой належности-из договора с ОСР.

И разберись с рынком електроенергии в Украине который наступил в 2019г. и почему такие графики, ценообразование на этом рынке, кто что продает, за что отвечает и не пиши тут чушь.
Никто твою криптоферму отжимать не собирался, т.к. только ты ее отожмешь, то тебе облэнерго влупит настоящую цену за электричество резко вспомнят что потери они на тебя списать не могут и.т.д, что ты ее сразу и закроешь и продашь ее на ОЛХе по частям.
показати весь коментар
20.08.2021 13:24 Відповісти
Іще раз. Не вчи що мені робити, от відео, щодо підведених потужностей
показати весь коментар
20.08.2021 13:32 Відповісти
тосніше дивитися з 1 хв. 33 с. чи https://youtu.be/ptqtRmR7PlY?t=93
показати весь коментар
20.08.2021 13:35 Відповісти
І іще від людини, яка не має відношення до обленерго чи т.з. "криптоферми" - https://youtu.be/ptqtRmR7PlY?t=789
показати весь коментар
20.08.2021 13:44 Відповісти
это из области одна бабка сказала.
вот документы на основании чего суд идет, ознакамливайся:

https://ukranews.com/news/789155-pod-prikrytiem-borby-s-fermoj-bitkoinov-sbu-paralizovala-deyatelnost-legalnoj-it-kompanii-smi
показати весь коментар
20.08.2021 14:50 Відповісти
внимательно читай то что присылаешь т.к. черным по белому написано в твоей ссылке - В тоже время, помещение на улице Энергетической, 6а запитано от трансформаторной подстанции мощностью менее 1 МВт т.е. запаса по мощности в ТП больше 0,5 МВт, плюс много вопросов к тому почему потребление по счетчику 156кВтч (в июле 2020г), а дизель на 400кВт т.е. 50% загрузка, хотя обычно должна быть 75%, почему в платежке в самый жаркий месяц липень когда кондиционеры работают на полную катушку всего потребление 88кВт(т.е. 118кВтч), почему не показывают платежки которые были до СБУ за 01,02,03,04,05,06 месяц 2021г типа ж нечего скрывать?, почему тариф на ЕЕ такой как у населения хотя обычно больше для предприятий -где ком.пропозиция с формулой расчета цены? - должна быть в договоре почему ее не показывают?, где расчет потерь в трансформаторах тока 1000/5А (должна быть в договоре) и почему потери не включены в счет? где банальный звит по электроенергии за липень установленной формы(должна быть в договоре) на эти 88кВт подписанный ОСР?

Смотря на все эти "почему" и зная, что простым смертным облэнерго руки выкрутит с бумагами чтоб запитать приусадебный дом, то складывается впечатление, что облэнерго в ж-пу целовало эту криптоферму и делало все по льготной цене для них, по этому не зря СБУ зацепилось за кражу електроенергии и жаль что осмотр СБУ был поверхностным там еще вопрос о наличия второго безучетного фидера остался открытым т.к. все явно указывает на это.
показати весь коментар
20.08.2021 14:44 Відповісти
От що ти мелеш? Які кондиціонери? Яка пільгова ціна більше 3,5 грн. за кВт (якщо скласти усі платежі за червень Обленерго та Енері. Які втрати? Про що ти? Фахівці усе чітко на відео розповіли. А до тієї підстанції під"єднані і інші промислові споживачі, для "криптофірми" підведена потужність - 156 кВт.
Де постраждала сторона, власник електрики, яку вкрали?
З цього треба починати.
Уже якийсь таємний фідер придумуєш, це ж не дрібний дротик, там переріз з руку. Знайти його раз плюнути. Двічі обшукували та обкрадали. Не знайшли
показати весь коментар
20.08.2021 16:17 Відповісти
Ні, виявляється крало у самих себе. Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 3247
Офіційно від Вінницяобленерго (з відкритого листа до НКРЕКП) у кожному рядку доводить некомпетентність цих перевіряльників разом із СБУ разом узятих, справедливо виставляючи їх дурнями. Читаємо хоча б це:
Товариство (ред. Вінницяобленерго) було б вдячне отримати більш конкретну інформацію від НКРЕКП щодо майнової шкоди, в який спосіб і ким завдана АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» внаслідок злочинних дій невстановлених осіб.
 Таким чином з логіки справи, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО краде само у себе
показати весь коментар
20.08.2021 08:34 Відповісти
Службы безопасности Украины, не пустили на стратегический объект Украины ООО "Энера Винница" и АО "Винницаоблэнерго", т.е. Григоришин единолично в один прекрасный момент может тупо взорвать, здать на металлолом и т.д. эти объекты, оставив область без електричетва, а государство с народом должно будет это восстанавливать за свои деньги, а СБУ тупо будет продолжать стоять под дверью и рассказывать что их не пускают? - это напоминает как здавали Крым з Донбассом в 2014г, тогда тоже говорили, что не пускают ...
показати весь коментар
18.08.2021 22:41 Відповісти
Який там народ, яка держава. То приватна власність. Якусь маячню несете про підрив.
показати весь коментар
20.08.2021 11:34 Відповісти
Читай законы, и разбирайся где приватна властнисть заканчивается и начинается криминальная ответственность, чтоб не писать чушь тут.
показати весь коментар
20.08.2021 13:13 Відповісти
Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 7818 Безглуздя та нісенітницы пишеш ти. Та іще якісь поради даєш Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 5160
показати весь коментар
20.08.2021 13:24 Відповісти
Што же вы так к владельцу украинского электричества ? Бедолага с таким трудом присвоил все облэнерго , честно выводит низкие тарифы зажравшихся аборигенов в братскую страну , а вы проверки устраиваете? Оставьте кесарю кесарево! (Или заберите у ордынского проходимца народное достояние.)
показати весь коментар
18.08.2021 22:45 Відповісти
мне кажется, что энергокомпании по барабану эти санкции, ведь платит то не она, а они просто возьмут наши деньги за свет и растрынькают их на штраф. По факту выходит, что людские ресурсы, мои твои и твоего друга были заработаны нелёгким трудом, а потом с лёгкостью растрыньканы на оплату штрафа. То есть, электрические компании просто прячутся за спинами моими твоей и твоей семьи. Компании хоть с гуся вода, а я был вынужден овсянку есть пару недель и не смог купить себе шорты. По моему на штрафе не надо останавливаться, а пусть будет личная ответственность типа "наказание за неэфективное эксплуатирование людей". Я за то, чтобы некоторых врачей, юристов, судей и управленцев навчено или на 10 лет лишали права занимать более-менее критичные должности. В идеале было бы здорово израсходовать ещё денег налогоплательщиков и отправить облажавшихся лиц на принудительное обучение в ВУЗе по специальности в которой они лажанули. А не хотят учиться - конфискация и тюряжка.
показати весь коментар
18.08.2021 22:49 Відповісти
Если хотели бы зайти - зашли бы , а так банально куплены !
показати весь коментар
19.08.2021 10:30 Відповісти
Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 5126 Звідки можуть бути у енергокомпанії Ваші гроші. Чи Ви її акціонер? Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 1216
показати весь коментар
19.08.2021 12:22 Відповісти
ну так нужно поправку к закону, чтобы если не дпускают инспектора, то выезжает спецназ и открывает двери плечом или берцами, или автогеном, или просто давит на человека который давит на кнопку открывающую двери. Это правительство смешное, оно типа такое больщое и важное, а довело до таких конюшен что этот навоз олигархический будут убирать и будет пыль столбом золотая стоять.
показати весь коментар
18.08.2021 23:01 Відповісти
За рішенням Суду. Таких інспекторів у нас тьма, на усіх спецназу не напасешся Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме - Цензор.НЕТ 5968
показати весь коментар
19.08.2021 11:50 Відповісти
Лишить собственности по решению суда. А виновного в недопущении-расстреляйт (при попытке к бегству)
показати весь коментар
19.08.2021 05:02 Відповісти
Служба Брелков Украины в состоянии только посылки с алика шмонать
показати весь коментар
19.08.2021 08:17 Відповісти
Я так понял, что по ошибке разграбили кому-то принадлежащую криптоферму. Теперь СБУ должно нести ответственность. А разграбленные мародёрами компьютеры стоят уже у кого-то дома. А то были компьютеры повышенной мощности. Отвечать за мародёрство силовики у нас не привыкли.
показати весь коментар
19.08.2021 14:55 Відповісти
 
 